替代项 - ClipSource
Rolli
rolliapp.com
Rolli 发布了第一个也是唯一一个 Newsroom as a Service™，为记者提供尖端工具来获取经过验证的专家和新闻事件。
RepTrak
reptrak.com
RepTrak 是唯一一款能够 360 度全方位了解动态品牌声誉景观的软件平台（这对您的公司而言是独一无二的），为您的 CCO 和传播领导者提供重要的见解。它提供了一个全面、一体化的仪表板，使领导者能够衡量、监控和管理公司的认知方式。
Press Kite
presskite.com
创建精美的新闻资料袋，并使用 Press Kite 轻松获得媒体报道。
Whitefriar
whitefriar.com
通过一个仪表板获得一级出版物的推荐。您可以利用我们的集成平台简化您的公关工作，确保您的故事轻松到达顶级媒体。
Linkby
linkby.com
借助我们的每次点击费用 (CPC) 和每千次展示费用 (CPM) 驱动的效果解决方案，增强您的品牌新闻并与优质发布商建立联系。 通过向世界上最优质的出版品牌发送按点击付费的新闻稿，让您的品牌出名。
PressKitHero
presskithero.com
PressKitHero 获取所有这些信息并为您创建一个托管的新闻资料袋，记者可以在其中找到他们需要撰写的有关您的所有信息。
Screeners.com
screeners.com
Screeners 为审阅者提供了他们所要求的东西：一个用于预览预发布内容的单一、安全、无麻烦的目的地。筛选人员可以让公关团队腾出时间去做他们最擅长的事情——制造轰动效应并确保杀手级报道。花时间与审阅者建立关系，而不是寻找丢失的密码、导入用户或解决播放问题。
Qwoted
qwoted.com
Qwoted 是一个免费平台，可帮助记者在撰写报道时与主题专家（以及代表他们的公关）联系和协作。在我们的私人网络中，记者可以提出问题，审查多个推介，并在您有需要时将对话静音。 Qwoted 会自动创建您的作品集，您可以在 Qwoted 个人资料中了解您的受众是谁、查看您的作品的影响力并衡量您的影响力。公关人员和自我代表消息来源还可以利用 Qwoted 通过我们的应用内消息传递功能消除噪音并向记者推销。
OnFrontiers
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