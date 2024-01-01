替代项 - ClipSource

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Qwoted 是一个免费平台，可帮助记者在撰写报道时与主题专家（以及代表他们的公关）联系和协作。在我们的私人网络中，记者可以提出问题，审查多个推介，并在您有需要时将对话静音。 Qwoted 会自动创建您的作品集，您可以在 Qwoted 个人资料中了解您的受众是谁、查看您的作品的影响力并衡量您的影响力。公关人员和自我代表消息来源还可以利用 Qwoted 通过我们的应用内消息传递功能消除噪音并向记者推销。