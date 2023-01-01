替代项 - Clearscope
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从自然搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
Anyword
anyword.com
通过人工智能精心制作和优化您的文案，获得更多转化并推动更多销售。强大的预测分析会在您发布之前告诉您什么是有效的。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
StoryChief
storychief.io
StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Shakespeare
shakespeare.ai
获取世界上最好的人工智能文案写作软件，为您的网站、社交媒体、报告、博客、广告文案、电子邮件等打造世界一流的文案
IO Technologies
public.iotechnologies.com
通过实时内容分析改进您的内容、增加读者群和收入。最具创新性的仪表板可实现更快、更好的决策。
Contently
contently.com
评价最高的内容营销解决方案：专家内容策略、企业内容营销平台、全球内容创作者网络。
Readable
readable.com
Readable 是终极可读工具。优化您的清晰度并拉近与观众的距离。
Akamai
akamai.com
Akamai 是领先的内容交付网络 (CDN) 服务提供商，提供媒体和软件交付以及云安全解决方案。
Foleon
foleon.com
无论您的目标是谁，内容都会吸引您的受众、填补渠道并推动结果。因此，让您的体验成为一种体验。
Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
Silktide
silktide.com
通过在一个平台上进行自动可访问性测试、内容优化和数字营销，让您的网站变得更好。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
QuickFrame
quickframe.com
MNTN 的 QuickFrame 通过改变原始视频的创建方式，使每个组织都能在视频优先的世界中竞争。我们的 Global Video Hub™ 平台通过解锁针对每个平台、活动目标和风格高效创建的数据驱动视频，最大限度地提高视频内容的投资回报率。全球视频中心已为高露洁棕榄、孩之宝、Self 和 Ben Bridge Jewelers 等领先品牌制作了超过 65,000 个视频。 QuickFrame 是 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snap、Pinterest、LinkedIn、MNTN 和 Roku 的官方合作伙伴。
GetSocial
getsocial.io
80% 的分享是通过复制粘贴、消息应用程序和电子邮件进行的。 GetSocial 通过为 30 多个网络提供独特的社交小部件组合来解决此问题，以增加您的有机社交流量、有关共享活动的详细分析（包括暗社交）、自动发布工具以及革命性的 URL 缩短器（可在发布后跟踪 100% 的社交活动）第一次点击。您再也不用怀疑流量来源了！ GetSocial 是内容和社交营销人员的最佳解决方案。
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony 的内容营销工作流程可帮助您的团队构建高度详细的内容营销简报，比大多数团队使用的手动流程快 50-80%。我们帮助您快速分析搜索意图、竞争对手关键字和主题概况、文档大纲、用户问题、权威来源以及图形和视频的视觉内容要求。然后，您可以使用我们的人工智能驱动的主题模型优化您的内容，快速识别内容中缺失的子主题。我们的工作流程可以让您的团队摆脱 20 个浏览器选项卡和数小时的复制粘贴到 Google 文档的工作，这样您就可以专注于构建性能更好的内容营销资产。
Epilocal
epilocal.com
Epilocal 提供数据连接器和自动化工具，使企业能够以实惠的价格扩展和自动化其内容运营。
Pressboard
pressboardmedia.com
为内容创作者提供的屡获殊荣的工具。您可以创建令人难以置信的内容，剩下的由我们的工具来完成。 Pressboard 为您提供与您的内容一样强大的报告。从内容发布到共享实时报告只需几分钟，而不是几天。 Pressboard Studio 将您最重要的数据汇集到精美、定制和可共享的实时报告中。 - 将您的所有数据整合在一起 - 通过可共享的报告让您的客户惊叹不已 - 同时管理数百个营销活动，受到包括 NBCUniversal、今日美国和纽约时报在内的数千家世界顶级出版商和影响者的信任。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解决方案套件。一个强大、直观、实时的视频和应用程序分析平台，旨在彻底改变视频智能行业，使 OTT、电信公司、媒体公司和广播公司能够将数十亿数据点转化为可操作的业务见解，以便他们监控、分析、并在用户观看的同时充分利用。在快速发展的流媒体行业中，向用户提供内容的企业面临着一个严重的问题：极其复杂的内容交付链缺乏可见性。如果他们不知道出了什么问题，他们该如何应对用户的挫败感？如果他们无法访问这些数据，他们如何应对设备消费的发展趋势？ NPAW Suite 为视频提供商提供了其最终用户实时流媒体体验的全面概览，与播放器集成以获取重要的原始数据，并将其转换为可定制且易于阅读的...
Web CEO
webceo.com
WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
Allegrow
allegrow.co
Allegrow 优化您的发件人声誉和收件箱放置。让 Allegrow 与您的营销自动化/销售参与系统配合使用，您可以增加您发送的电子邮件到达优先收件箱的百分比，而不是垃圾邮件文件夹或非重点文件夹。
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai 不仅仅是人工智能。我们为出版商专门构建的解决方案融合了经验和技术，提供可简化业务数据、提供见解并优化收入的产品。我们的核心产品结合了商业智能、自然语言生成和媒体行业专业知识方面的创新技术，为内容创作者提供尖端的分析解决方案。 Spiny Trends 是 Spiny.ai 的媒体部门，以智能易消化的格式提供新闻和分析，不带偏见或观点。
Momently
momently.com
在几秒钟内为您的品牌或赞助活动构建自定义报告。使用内容分析和 API 通过提供相关内容来吸引读者。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智能的力量将新闻内容转化为可行的见解 Event Registry 是世界领先的新闻情报平台，使组织能够跟踪世界事件并分析其影响。
DISQO
disqo.com
DISQO 是用于了解每个客户体验的 CX 平台。企业相信 DISQO 能够为每个客户、接触点和结果提供更好的决策。 DISQO 的广告衡量、客户反馈和受众访问产品由业内最大的选择加入消费者数据平台上的数百万消费者提供支持。 DISQO 获得德勤 Fast 500 强和 Ad Age 最佳工作场所认可，并荣获 Digiday 和 Cynopsis media 的广告衡量奖。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest 是一个帮助您控制在线形象各个方面的平台。借助用户友好的平台，我们可以简化您的任务，让您不会对 15 种不同的管理工具感到困惑。为了让您全面了解自己的表现，UrbiQuest 结合了所有相关信息。一切都经过分析和解释，无论是安全、社交网络、网站管理还是电子邮件。此外，我们还将向您发送有关您每周活动的详细报告。此外，如果您希望进步，我们还提供定制的辅导课程。
Revuze
revuze.it
Revuze 是在线评论生成式人工智能分析领域的领导者，彻底改变了消费者洞察格局。凭借多年利用法学硕士培训的经验，Revuze 充分发挥了跨多个电子商务来源的经过验证的买家的洞察力的潜力。我们的尖端解决方案使企业能够将评论分析无缝集成到其营销和产品流程中，从而制定战略决策。通过高质量的数据、富有洞察力的预测以及跨来源和区域的可扩展功能，我们提供具有直观功能、动态仪表板和综合报告的实时分析。从数据收集到最终可视化，Revuze 的端到端解决方案可确保您能够驾驭快速变化的品类格局，并自信地做出日常数据驱动的决策。发现 Revuze（消费者洞察行业的 GPT）的强大功能，并更深入地了解您的客户和竞争...
Knotch
knotch.com
Knotch 的内容智能平台可以揭示哪些内容有效以及为什么有效，因此您可以花更少的时间猜测，而将更多的时间花在行动上。 受到数据驱动营销团队的信任
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly 是一个专为内容而构建的分析平台，其设计理念是：最成功的公司是拥有最好内容的公司。然而，在数字内容世界中获胜并不容易。您需要创建反馈循环并通过数据聆听观众告诉您的内容。借助 30 个独特的关注指标、订阅者跟踪和受众细分，内容创建者、分析师、编辑、营销人员和传播专业人士可以使用 Parse.ly 来： - 通过数据发展业务并改善读者参与度、转化率和保留率等关键指标- 驱动的见解。 - 根据即时的实时受众洞察采取行动或分析历史数据，以清楚地了解过去并规划未来。借助内置的个性化平台，产品团队可以使用 Parse.ly 创建由数据支持的动态内容体验，并由用户在其网站和 CMS 或 WC...
Conductor
conductor.com
Conductor 是世界领先的 SEO 和有机营销平台。 Conductor 的企业 SEO 和内容营销平台旨在帮助品牌确保其网站在技术上进行优化，以在搜索引擎上排名、改进现有页面并创建新内容以增加有机网络流量。 Conductor 帮助营销人员了解客户需求和搜索行为，使跨职能团队能够针对他们的 SEO 策略采取行动。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 数据象限报告将 Conductor 评为 SEO 解决方案的领导者，并在其 2022 年 SEO 情感足迹报告中评为冠军。 Conductor 还在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台评估中获得最...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer 是一个综合分析平台，旨在帮助企业充分利用数字营销投资。我们的平台使任何规模的企业都可以在一个易于遵循的仪表板中查看所有社交、搜索、付费和网络性能见解，而无需离开平台。借助 Digivizer，营销人员可以快速做出基于数据的决策，决定将资金和精力放在哪里。 Digivizer 提供免费计划和各种其他付费计划，包括针对影响者报告、机构和跨学科团队的更高级功能，可以选择适合各种形状和规模的所有企业。您可以在下面的定价部分比较这些计划和包含的内容。为什么选择数字化仪？我们的平台所提供的产品的承受能力处于市场领先地位。通过集成几乎所有主要的社交媒体、广告管理器和网络工具，您可以获得 ...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel 是一个内容分析平台，可帮助出版商和媒体公司了解其流量、读者和订阅者。 Marfeel 的平台帮助出版商通过基于数据的决策在团队之间建立协同效应和协调一致，以释放其内容和受众的全部潜力。 Marfeel 总部位于巴塞罗那，在纽约和波哥大设有办事处，拥有 60 多名专业人员。 Marfeel 自 2011 年以来一直与出版和广告技术行业合作，是 Google 认证的出版合作伙伴、IAB 和 Prebid.org 的正式成员，并不断为出版商开发新技术。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要创建的确切内容，以提高第一页排名并推动成果。通过一键式 SEO 内容简介，针对任何主题编写排名内容从未如此简单。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
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B2B 营销与渠道和收入相关 Dreamdata 自动提取、清理和简化您的 B2B 上市数据，以提供有关收入驱动因素的完全透明度。
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Comscore
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Comscore 是一种值得信赖的货币，用于跨平台规划、交易和评估媒体。
Matomo
matomo.org
不要损害您的 Google Analytics 声誉。 Matomo 是一种道德的选择，您不会做出隐私牺牲或损害您的网站。
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Paperflite
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