替代项 - Cleanlab

Lightly AI

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Lightly 帮助机器学习团队通过更好的数据构建更好的模型。它允许公司通过主动学习选择正确的数据进行模型训练。通过高级过滤和主动学习算法，智能选择模型训练的最佳样本。 * 平衡班级分布，消除冗余和数据集偏差。仅标记用于模型训练的最佳数据，直到达到目标准确度。 * 分析数据集的质量和多样性。借助 Lightly 的整体视图，从数据的大局到最小的细微差别，更好地了解您的数据。在标记之前发现类别分布、数据集差距和表示偏差，以节省时间和金钱。 * 监控生产中的模型性能。发现异常值和失败案例。 * 直接在边缘或云端选择分布外的数据。发回数据以重新训练和更新模型。 * 管理您的数据集。跟踪不同的版本，...