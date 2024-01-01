替代项 - CLDXR
Vectary
vectary.com
构建 3D 互动体验来传达您的想法。 Vectary 是一个在线平台，用于创建和管理交互式 3D 设计，以启发、教育和解决问题。 无需下载，无需代码 - 一切都在浏览器中。
Trezi
trezi.com
Trezi 是一款面向 AEC 行业的沉浸式 VR 产品，支持实时协作体验 3D 建模软件和建筑软件的设计。
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可帮助您创建性能一流的基于 Web 的 3D 查看器，该查看器在移动和 VR 上运行良好。它专为实时 Archviz 演练、3D 产品配置器和演示而定制。得益于独特的自动优化技术，即使是具有数百万多边形的复杂建筑场景，现在也可以在独立的 VR 耳机上轻松查看，而无需连接到 PC。 Viz4D 被应用于各个领域，以在 VR 中创建 VR 陈列室、房地产 3D 游览、虚拟画廊、博物馆、家具和 WebGL 产品配置器...
Wikitude
wikitude.com
高通公司旗下的 Wikitude 是移动增强现实 (AR) 技术领域的知名先驱，也是众多屡获殊荣的智能手机、平板电脑和智能眼镜 AR 解决方案背后的公司。其完全内部开发的 AR 技术可通过其核心产品 Wikitude AR SDK 和许多免费产品获得，使数千个应用程序、品牌、机构、开发人员和 AR 爱好者能够实现他们的项目目标。 Wikitude 拥有数以万计的开发者帐户和已发布的 AR 应用程序，是领先的 AR 技术提供商。
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR 是领先的沉浸式云平台，用于审查设计、管理客户演示并与建筑行业的专业人士进行协作。通过与 Autodesk Revit、SketchUp、Enscape、Lumion 等领先软件的直接集成，只需几分钟即可将您的设计带到云端，并且： 1. 在包括无线 VR 耳机在内的所有设备上共享设计 2. 通过沉浸式演示提高客户参与度3. 通过使用 VR 体验 1:1 比例的模型来增强设计审核 4. 在共享虚拟空间中解锁与主要利益相关者的实时协作 使用功能强大的协作工具，如会议、注释、查看 BIM 数据、适合您需求的测量项目从概念到完成。与 100 多个国家/地区的数千家建筑、工程和施工公司...
StellarX
stellarx.ai
协作应该简单、直接且有效。 StellarX 使各行业的商业专业人士能够通过沉浸式人工智能体验来提升自己。只需拖放、抓取即可移动、指向并单击，或者设置好后就不用管了。只要你能想到，就可以认为它已完成——无需代码。
PlugXR
plugxr.com
PlugXR 是一个基于云的平台，使用户无需编程技能即可创建 AR 解决方案、产品可视化和空间计算体验。该平台通过提供拖放界面简化了开发过程，使用户能够使用 3D 模型、动画、图像和视频创建身临其境的体验。它是世界上第一个支持多种第三方 SDK 的无代码解决方案，例如 Vuforia、ARCore、ARKit、ARFoundation、ARDK、AR.JS 等。此外，它还是第一个无代码平台，使用户能够为 Android、iOS、Web、桌面以及 VR 和 MR 设备开发基于 Web 的本机应用程序。借助 PlugXR，用户可以轻松地将 3D 模型、动画、图像和视频拖放到画布上，并创建身临其境的...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是您通过 3D 和增强现实进行产品可视化和讲故事的一站式商店。我们通过 Studio 平台帮助品牌提高销量、知名度和参与度。借助 Studio，您可以跨不同平台创建、管理和部署 3D 和 AR 体验，并将所需的一切集中在一个地方。产品和功能包括： -完整的 3D 文件管理器 -WebAR 托管 -AR 体验编辑器 -3D 和 AR 配置器 -AR 模板 -3D 建模和扫描 有关更多信息，请访问：Ocavu.com。
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture 是一个用于设计协作的增强现实平台，可以以 AR 格式查看 3D 模型。
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega提供城市级AR云解决方案，以灵活的采集方案、领先的测绘和本地化能力以及易用的工具链赋能文旅、商圈、教育、工业等众多行业。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Streem
streem.com
StreamCore® 是一种企业级远程视觉辅助工具，使用开箱即用的增强现实 (AR) 功能。通过添加交互式、无需下载的视频协作工具，公司可以快速查看并远程解决问题，从而加快诊断和支持解决时间。借助 Streem 的 API 或 SDK，支持 AR 的远程视频工具可以嵌入和/或集成到本机应用程序和现有工作流程中
Ctruh
ctruh.com
Ctruh，一个提供无代码、基于网络的内容创建的平台。它强调经济性、易用性和人工智能驱动的 3D 转换功能。用户无需编码即可利用强大的 3D 资源库创建身临其境的内容。通过单个链接即可通过浏览器立即访问，从而简化了共享创作。
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR 是一个企业级虚拟现实分析平台。它可以跟踪、聚合和分析有关用户的视觉遥测信息。
Vossle
vossle.ai
Vossle 是一个无代码 WebAR 开发 SaaS 平台，企业可以使用该平台在 1 分钟内创建增强现实。使用 Vossle 的核心 AR+AI 引擎，无需下载应用程序即可体验世界目标、基于图像目标的活动、游戏或基于人脸检测的尝试。
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK 可让您利用所有可用的跟踪系统，例如 Wikitude、visionLib、Vuforia、Placenote、6d.ai 等。您可以使用应用程序构建器仅通过样式和填充应用程序来构建应用程序，也可以使用 viewar-api 创建自己的应用程序。请访问：www.viewar.com 查看
Variant Launch
launchar.app
iOS 和 Android 上的 WebAR - 无需应用程序 使用我们简单的 Javascript SDK 从任何链接或二维码在浏览器中启动您的 AR 体验。本机质量的跟踪，无需按次付费。创建近 100 个 AR 体验后，我们对现有 WebAR 服务的痛点进行了长期、认真的审视。我们将 Launch 打造得更便宜、更可靠、全面更好。 iOS 上不支持 WebXR？没问题。通过 Launch，您可以构建适用于 iOS 设备的基于浏览器的体验。不再因定价过高而取消项目。每月的固定费用只是其他 AR 平台价格的一小部分。不再有破损的缩放。不再有漂移。不再有抖动。通过 ARCore 和 ARKit ...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK是一款AR应用开发工具。您可以使用 MAXST AR SDK 轻松构建自己的 AR 应用程序。以下是 MAXST AR SDK 中包含的功能。 - 空间跟踪器 - 物体跟踪器（目标：尺寸在 0.3m~1.5m 之间的 3D 物体） - 图像跟踪器（目标：2D 图像） - 云识别器（在服务器上提供图像识别） - AR Fusion Tracker（使用 ARKit、ARCore 增强性能） ) - 标记跟踪器（目标：标记） - QR 代码跟踪器（目标：QR 代码） - QR/条形码阅读器 此外，我们还有用于创建目标对象和空间的地图文件的工具。 - MAXSCAN（应用程序...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti 提供了一个用户友好的平台来创建、部署和管理本地化增强现实内容。
Onirix
onirix.com
无代码、低代码和 SDK 增强现实平台可帮助您创建、托管、发布和共享 Web AR 内容。可供全球超过 45 亿 IOS 和 Android 用户使用，并且兼容全球 92.94% 的设备。 Web AR 不需要任何应用程序，是体验 AR 消除最终用户障碍的最快、最方便的方式。针对零售、旅游、文化、电子商务、休闲娱乐、活动及其他影响力行业的 B2C 体验的 B2B 解决方案。它是使用纯 JavaScript 和其他 Web 标准（例如 WebGL 或 WebAssembly）构建的，并结合了经过优化以在 Web 浏览器中运行的内部计算机视觉算法。通过 Embed SDK，您可以访问许多功能来修改...
ARGear
argear.io
ARGear 是基于 SaaS 的增强现实软件，可帮助应用程序开发人员为自己的应用程序实现类似 Snapchat 的 AR 功能和内容。与其他AR解决方案不同，ARGEAR平台不仅提供一体化的AR SDK，还提供从AR贴纸到头像的6000多种AR内容。它将提供基本的AR自拍功能，例如实时面部跟踪和相机滤镜，还提供高级功能，例如实时美化、3D贴纸和各种触发效果。 Seerslab 是一家全球领先的增强现实 (AR) 公司，为全球智能手机和应用程序开发商提供经过验证的增强和混合现实解决方案和内容。作为三星的AR内容合作伙伴，Seerslab在三星Galaxy智能手机系列的默认摄像头上提供了多种AR...
Augment
augment.com
Augment 是一个增强现实平台，允许用户通过平板电脑或智能手机在真实环境中实时 3D 可视化产品。
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 *...