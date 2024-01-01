替代项 - ClassVR
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
TrainBeyond
trainbeyond.com
Virtual Realty、桌面和移动培训软件基于游戏，具有成本效益，并且可根据任何公司的规模进行扩展。借助 TrainBeyond，您可以按照行业标准通过实践和互动体验来培训您的员工，而无需承担风险。
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
战略合作伙伴，帮助医疗器械领导者解决能力@规模差距，以推动商业成功。
Motive.io
motive.io
Motive 培训平台是一个完整的工具集，使培训专业人员能够创建和控制他们的 VR 培训，从而可以轻松地大规模构建和分发 VR 培训材料。
CenarioVR
cenariovr.com
使用最简单的 VR 平台打造沉浸式体验。
Warp VR
warpvr.com
Warp VR 是为企业、培训机构和教育机构创建和扩展基于故事的交互式 VR 培训和入职场景的最简单、最强大的方式。 ASML、Erste Bank、KLM、Shell 和 Tata Steel 等公司使用 Warp VR 以现实和个性化的方式培训其员工的安全、保障和软技能 — 结果显示，学习质量和保留率提高了 75%，学习质量和保留率提高了 40%。训练时间减少 %，性能提高 70%。
Viar360
viar360.com
Viar360 是最直观的创作和发布平台，可减少从 360° 视频和照片创建高度引人入胜的沉浸式培训和学习体验所需的时间、精力和知识。 Viar360 可让您创建身临其境的学习场景，您的学习者可以在其设备上以“全景模式”或使用 VR 耳机以“虚拟现实”体验。 Viar360 使您可以导入 360° 媒体资产并添加热点、常规媒体文件、测验或其他互动元素，让学习者参与现实生活场景。通过Viar360，您可以进行“虚拟游览”、“代入X”、培训“安全演习”、体验“危机管理”等等。