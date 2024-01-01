替代项 - Civis Analytics
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家人工智能（AI）和机器学习公司，成立于2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.资助的后期成长风险投资基金CapitalG作为投资者加入Dataiku，并宣布获得独角兽地位，估值14亿美元。 Dataiku 目前在纽约、巴黎、伦敦、慕尼黑、悉尼、新加坡和迪拜设有办事处，在全球拥有 500 多名员工。
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。
RunLve
web.runlve.com
Runlve sits at the center of the AI revolution. Runlve provides data science tools, MLOps, and data & model management to empower our customers and community with AI capabilities to propel their projects forward.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Qlik
qlik.com
Qlik® 帮助您使用数据解决问题、实现新目标并满足关键业务需求。一切都从这里开始。与支持您的人工智能战略的数据集成和分析解决方案行业领导者合作。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
Pecan
pecan.ai
Pecan 的预测分析软件专为产生影响而设计。在几天内获得准确、可行的预测并释放 AutoML 的力量。
Infoveave
infoveave.com
Infoveave® is a unified Data Automation and Decision Intelligence Platform that integrates data from multiple sources to deliver intelligent information and timely insights that, in turn, provide businesses with the clarity they need for making mission-critical decisions. The 4 pillars of Infoveave...
HIRO
hiro.so
Hiro builds developer tools that bring Web3 to Bitcoin. Hiro’s suite of tools unlocks the full potential of Bitcoin through smart contracts, digital assets, and decentralized applications.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty is now a part of CloudFactory, a global leader in human-in-the-loop AI solutions that accelerate the AI lifecycle. No more sacrificing quality for efficiency. Learn more about Accelerated Annotation, a new Vision AI product that combines CloudFactory’s best-in-class workforce with industry-l...
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (an OVHcloud company) is the first end-to-end, multi-cloud platform to build, deploy and scale production-grade data applications and algorithms. We unify Data Engineering, Data Science and Business Intelligence into an automated, integrated environment to achieve faster time-to-value with ...
Exploratory
exploratory.io
Exploratory’s Simple UI experience makes it possible for anyone to use Data Science to Explore data quickly, Discover deeper insights, and Communicate effectively.
evoML
evoml.ai
evoML empowers data scientists, engineers and business leaders to accelerate the delivery of efficient ML models from months to weeks and improve ML code efficiency for faster running speed and higher profitability.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire® software, a business unit of Cloud Software Group, provides powerful, self-service analytics for data-intensive businesses. Spotfire goes beyond basic rearview dashboards to offer a single visual analytics platform for data exploration and real-time decisions. Backed by point and click no...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI helps businesses build, launch, and manage AI apps in minutes with our patented Practical AI platform - no data scientists, pre-existing data, or custom infrastructure required. Help your organization gain AI-driven efficiencies such as lowering ACH return rates, forecasting charge-offs, p...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics provides a revolutionary AI platform that makes it easy for you to leverage Data Science for your business without the barriers of resources and infrastructure. Businesses of all sizes, from startups to enterprises, can make use of the Qualetics platform to solve complex business problems ...
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon is a software company providing innovative open source solutions for job scheduling, IT automation, acceleration and scalability, big data, distributed computing and application orchestration. Activeeon helps companies automate their businesses and accelerate their go-to-market to get comp...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
The PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (the Engine) is a Data Science and Machine Learning (ML) platform that empowers everyone, even novice users, to affordably build high-performance ML applications in minutes or hours, not weeks or months - no coding required. The easy-to-use connected toolchain ...
TeleSign
telesign.com
Telesign provides Continuous Trust™ to leading global enterprises by connecting, protecting, and defending their digital identities. Telesign verifies over five billion unique phone numbers a month, representing half of the world’s mobile users, and provides critical insight into the remaining billi...
Deci AI
deci.ai
Deci 通过使用 AI 构建更好的 AI，使深度学习能够发挥其真正潜力。借助该公司的端到端深度学习加速平台，人工智能开发人员可以为任何环境（包括云、边缘或移动）构建、优化和部署更快、更准确的模型。 借助 Deci 的平台，开发人员可以在任何硬件上将深度学习模型推理性能提高 3 倍至 15 倍，同时仍然保持准确性。这直接转化为有限硬件上的新用例，大大缩短了开发周期，并将计算成本降低了高达 80%。 该平台由 Deci 的自动神经架构构建 (AutoNAC) 技术提供支持，这是一种算法优化引擎，可以最大限度地利用任何硬件。 AutoNAC 引擎包含一个神经架构搜索 (NAS) 组件，该组件可...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI 是一个无代码人工智能平台，可帮助数据科学家、领域专家和业务利益相关者无缝设计和部署人工智能解决方案。 Decanter AI 通过直观的界面为企业提供世界一流的机器学习技术，使企业能够通过快速构建、测试和部署高度准确的机器学习模型，使用人工智能驱动的方法解决业务挑战。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿机共享服务平台，为用户提供全方位的加密货币挖矿和云托管解决方案。它是世界上第一个为最小的 1 TH 提供真正计算能力的平台。
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai的使命是成为企业的人工智能技术合作伙伴。 其产品AlgForce Copilot创建了“AIGC+Data Insight”解决方案。利用生成式AI和低代码引擎，辅助企业非技术人员使用自然语言查询数据库。AI自动进行语义理解、洞察路径规划和自动编程，生成专家级数据洞察，辅助业务决策几秒钟之内。 AlgForce Copilot作为所有非技术人员的24/7数据洞察AI“外脑”，旨在实现数据访问民主化，赋能企业打造数据驱动的增长飞轮！
Accern
accern.com
Accern 是领先的 NLP 公司，致力于帮助企业开发特定行业的解决方案。该公司提供专为多个行业量身定制的综合 NLP 平台、模型、数据和聊天，加快了金融服务、政府等领域领先组织的价值实现时间。凭借简化的无代码工作流程，辅以预构建的分类法、50,000 多个分类模型以及对数十亿行公共数据的访问，Accern 正在彻底改变全球员工队伍的运营效率。 Accern 的卓越成就使其在 Gartner® 2023 年数据科学、机器学习和银行业新兴技术炒作周期™ 中获得显着地位，并被 Fast Company 认可为科技领域的下一个大事件之一。 Accern 受到 Capgemini、UniCredi...
4Paradigm
en.4paradigm.com
第四范式是企业人工智能的行业先行者和领导者，也是中国以平台为中心的决策人工智能市场的最大参与者。公司提供端到端的企业级人工智能解决方案，服务行业包括但不限于金融、零售、制造、能源电力、电信、医疗等。 第四范式自成立以来就备受资本市场关注。股东包括红杉中国、博裕资本、春华资本等明星金融投资机构；国家制造业转型基金、国家开发银行、国信等国有投资平台；以及各大国有银行、思科、中国三峡等金融及TMT企业。能源电力行业战略投资机构。 凭借深厚的技术积累和成熟的产品能力，第四范式： ——以平台为中心的人工智能决策市场中国排名第一（来源：中洞咨询） ——2018年以来中国机器学习平台市场份额排名第一（来...
Zerve
zerve.ai
数据科学和人工智能开发环境，专为代码优先数据团队构建。将原型无缝转换为软件，准备好自行部署或移交给工程团队进行部署。
UbiOps
ubiops.com
将您的本地分析脚本转变为强大的数据驱动应用程序！ UbiOps 是一个易于使用的部署和服务层，适用于您的数据科学、人工智能和机器学习代码。它将您的 Python 和 R 模型和脚本转换为实时 Web 服务，使您可以随时随地使用它们。从简单的数据处理功能到复杂的机器学习 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以轻松地在您自己的应用程序、网站或数据/IT 基础设施内运行它们。无需担心安全性、可靠性或可扩展性。 UbiOps 显着降低了开发成本，提高了数据科学团队的生产力并缩短了上市时间。 UbiOps 可以用作软件即服务 (SaaS) 或安装在您自己的（云）环境中。您可以从我们的...
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra 是一个自助服务平台，供 ML 工程师根据原始事件数据定义实时管道。插入您的事件流，声明您的转换，并立即在线和离线提供功能。无需重新实施——无需管理基础设施 增长团队使用 Sumatra 通过为每个用户提供个性化体验来优化转化。 - 人工智能驱动的受众放大 - 漏斗每个阶段的个性化 - 优化转换速度比 A/B 测试快 3 倍
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
Qwak
qwak.com
Qwak 是一个完全托管、可访问且可靠的 AI 平台，允许 AI 从业者转换和存储数据，构建、训练和部署其 AI 应用程序，然后监控整个管道，所有这些都在一个平台上进行。 Qwak 的即用即付定价模式让您可以轻松地大规模交付成果。
HyperSense
hypersense.subex.com
HyperSense AI 是作为云原生、基于微服务的容器化解决方案构建的，并通过持续滚动更新支持 CI/CD。这确保了敏捷性、可扩展性和弹性。它基于最好和最新的技术而构建，并且可扩展以满足 5G 和数字现实的期望。
Gurobi
gurobi.com
Gurobi 生产世界上最快、最强大的数学优化求解器 – Gurobi Optimizer – 40 多个不同行业的领先全球公司使用它来快速解决复杂的现实问题并做出自动化决策，以优化其效率和盈利能力。 作为数学优化软件的市场领导者，我们的目标不仅是提供最好的求解器，而且还提供最好的支持——以便公司能够充分利用数学优化的力量（单独或与机器等其他人工智能技术相结合）学习）来推动最佳的业务决策和结果。 Gurobi 成立于 2008 年，业务遍及美国、欧洲和亚洲，在全球拥有超过 2,500 家客户，其中包括 SAP。法航、Uber 和国家橄榄球联盟 (NFL)。
Graphext
graphext.com
Graphext 是一种先进的分析解决方案，可帮助企业根据数据做出更好的决策。我们捕获他们的数据，丰富数据并提供强大的可视化界面，以找到有关他们的客户、市场和产品的可行见解。
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai是一家领先的企业人工智能软件提供商，致力于加速数字化转型。 C3 AI 学院提供学习体验，使开发人员和数据科学家无论专业水平如何都能取得成功。这些课程向学生展示 C3 AI 应用平台的核心概念，并教他们如何构建机器学习应用程序。简短的高级主题课程让学生能够更深入地研究这些主题并磨练特定技能。无论您需要如何使用 C3 AI 应用平台取得成功，我们都可以为您提供培训支持。
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic 是 D2C 咨询集团的重要组成部分，处于保险科技和医疗保健数字创新的前沿。我们的平台通过自动化和数字化整个运营生命周期（包括销售、入职、报价、承保、索赔处理和客户服务）来彻底改变行业。 Artivatic 旨在满足承运人、经纪人、分销商、再保险公司、TPA 和医疗保健提供商的需求，在提供个性化解决方案的同时提高效率、透明度和风险管理。 我们的平台利用深度机器学习和专有算法，提供无与伦比的分析、情报和决策能力。我们将传统的一刀切模型转变为敏捷的数据驱动系统。
Kortical
kortical.com
Kortical - 端到端 ML 平台 - 可编辑代码，专为数据科学家构建，帮助准备数据、构建 ML 模型、只需点击几下即可部署可扩展模型，并使用 ML Ops 功能对其进行管理。 Kortical 是不同的，因为它是用透明度和控制构建的，其中代码是可编辑的而不是隐藏在 UI 后面。一些独特的工具包括，在构建模型之前构建新功能时对模型改进进行评分，将 NLP 的 DNN 的可解释性重新转换为文本和应用程序托管，以实现轻松可扩展的 ML 解决方案。 Kortical 是一个直观、代码可选的平台，使用起来很有趣，因为它可以与您当前的工作流程配合使用，而不是将其隐藏在笨重的 Web 应用程序后...
Trendskout
trendskout.com
释放人工智能和自动化机器学习的力量 Trendskout 消除了典型人工智能实施中昂贵且耗时的项目方法。我们的人工智能软件可以立即改善您的业务，并提供直观的用户界面，使复杂的底层人工智能算法易于访问。只需选择您所需的 AI 应用程序并选择所需的参数即可。 Trendskout 将为您的业务案例生成最合适的人工智能模型。对人工智能和自动化机器学习项目的大量前期投资已成为过去。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智能公司，提供平台、应用程序和服务，帮助企业利用人工智能的潜力来增加收入、增加利润和提高效率。 Peak 的云人工智能平台提供了广泛的功能集，使技术和商业团队能够在整个企业中大规模构建、部署和管理人工智能应用程序。 它还具有一个现成的应用程序库，适合 CPG、零售和制造等行业的各种用例。这些应用程序允许用户快速应用人工智能来实现商业目标，同时为他们提供随着时间的推移扩展人工智能使用所需的工具。
Datagran
datagran.io
一个简单的工具，通过数据整合整个公司，包括专家和非专家。创建复杂的模型和分析，并基于它们进行共享和采取行动。
DataCanvas
datacanvas.com
北京泽云科技有限公司（DataCanvas）成立于2013年，专注于自动化数据科学平台的持续开发和建设，专注于为数据科学家和人工智能从业者提供整套开发平台，并提供全面的配套服务助力政府和企业智能化升级转型。 DataCanvas是一家中国公司自主研发的。 DataCanvas依托国内外领先的数据科学平台，为政府、金融、航空、制造、交通、教育、房地产、互联网等行业客户提供实时、敏捷的AI能力建设。 通过DataCanvas平台，可以提供自动机器学习分析和实时计算能力，帮助业务分析师和数据科学家快速协作开发，实现自动模型创建、管理和应用支持。 以科技创新、人工智能等前沿技术和解决方案为客户业务...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition 专注于使用先进的人工智能来自动执行复杂的数据输入。 PaperEntry AI 是我们的无边界人工智能技术，可简化海关及其他领域的复杂文件，包括商业发票、装箱单、PGA 等。 PaperEntry AI 具有复杂的、可训练的 AI 引擎，结合了 OCR、自然语言处理、计算机视觉和深度学习 AI 建模。 将我们的技术无缝集成到您公司的现有系统中。易于使用的界面和工作流程直接连接到您现有的 TMS，消除任何学习曲线。我们还提供用于文档自动化的 API，确保满足任何数据输入需求的可配置性。 亲自体验一下吧！联系我们，让我们的团队演示下一代数据输入自动化。安排演示，...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一个云原生 PaaS，供机器学习团队在自己的云/本地基础设施上构建、部署和交付 ML/LLM 应用程序，并通过正确的治理控制以更快、可扩展、经济高效的方式，使他们能够实现 90比其他团队更快实现价值 %。 TrueFoundry 抽象出所需的工程并提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和应用程序模板，使组织能够加快整体 GenAI/LLMOps 框架的布局。企业可以在其内部系统中即插即用这些加速器，也可以在我们的加速器之上进行构建，以便为 Ge...
KNIME
knime.com
KNIME 帮助个人和组织理解数据。 KNIME Software 通过直观的界面连接仪表板和高级分析的世界，适合任何处理数据的人。它使更多的业务专家能够自给自足，让更多的数据专家能够将业务推向现代数据科学的前沿，整合最新的人工智能和机器学习技术。 KNIME 的独特之处在于其开放式方法，可确保新技术的轻松采用和面向未来的访问。
Explorium
explorium.ai
Explorium 是一家领先的数据公司，利用 GenAI 技术构建全球最大、质量最高的优质外部数据集合，帮助企业做出准确的上市决策。 凭借我们在数据科学方面深厚的专业知识以及多年来构建企业级外部数据的经验，我们可以发现以前不可能的业务数据属性的新世界，使我们能够创建定制的数据集来解决客户的基本业务问题。
Neo4j
neo4j.com
Neo4j 是一种数据科学和机器学习引擎，它使用数据中的关系来改进预测。它插入企业数据生态系统，以便您可以快速将更多数据科学项目投入生产。使用包含超过 65 种预先调整的图形算法的目录，数据科学家可以在几秒钟内探索数十亿个数据点，以识别隐藏的联系并生成引人注目的可视化效果，从而帮助利益相关者做出更好的决策。实际的业务应用程序和操作受益于上下文优先分析，只有图形才能跨项目提供，例如推荐引擎、异常和欺诈检测、路线优化、营销、网络分析等等。