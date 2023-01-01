替代项 - Chorus.ai

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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Outreach
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外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
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Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Gong.io
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了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Fireflies.ai
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记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Salesloft
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SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Allego
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虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Balto
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由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
Jiminny
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最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Convin
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Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
Manch Technologies
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Manch 帮助组织重新构想传统业务流程并扩展外部利益相关者管理 (ESM) 的数字生态系统。 Manch是一个即插即用的数字平台，与企业的ERP/CRM软件相辅相成，使用零编码在很短的时间内配置非常复杂的业务流程。需要一个无缝的数字生态系统，提供快速入门、生命周期管理、主数据管理和源数据验证。我们填补了企业互动方面的空白 - 与大量外部利益相关者互动，拥有基于纸张的、规则驱动的交易和工作流程，以及此类互动中的合规性和风险需求。迄今为止，该平台已被大型客户使用，从企业到新时代企业，涵盖电子商务、BFSI、快速消费品和人才公司。
Zomentum
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通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...
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记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Avoma
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即使在经济低迷时期，您的收入和生产力也会翻倍 - 且预算不会增加一倍 拥有一体化的人工智能会议助手和收入智能解决方案
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Salesken 为您提供销售代表在通话中的表现的详细可见性，以便您可以提高客户参与度并达成更多交易。
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