替代项 - ChatUp
Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美国跨国科技公司，开发同名软件，这是一种使用人工智能和自然语言处理的英语数字写作工具。通过机器学习和深度学习算法，Grammarly 的产品提供语法检查、拼写检查和抄袭检测服务，以及有关写作清晰度、简洁性、词汇、表达风格和语气的建议。该软件于 2009 年 7 月在乌克兰基辅首次发布。 Grammarly 总部位于旧金山，并在基辅、纽约市和温哥华设有办事处。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的释义工具受到全球数百万人的信赖，可以使用最先进的人工智能重写句子、段落或文章。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言语表达。通过清晰、引人注目和真实的写作准确表达您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Jenni AI
jenni.ai
增强您的下一篇研究论文。 使用 JenniAI 研究并撰写下一篇论文。
Copy.ai
copy.ai
我们创造了世界上最先进的人工智能文案，使您能够在几秒钟内创建营销文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驱动的 AI 讲故事者。在人工智能的驱动下，构建独特的故事、惊心动魄的故事、诱人的浪漫，或者只是闲逛。什么都可以！
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内以极低的成本创建高质量的内容！
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Paperpal
paperpal.com
体验学术写作的未来。 通过实时的、针对特定主题的语言建议来帮助您写得更好、更快，从而提高您成功的机会！
Smodin
smodin.io
Smodin 的使命是让每种语言都可以使用日常应用程序。我们主要致力于帮助学生、作家、教育工作者和虚拟工作者完成日常工作。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
HyperWrite
hyperwriteai.com
您的私人写作助理。 无论您在何处写作，HyperWrite 都会提供建议和句子完成来提高您的写作水平。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是您一直想要的不带评判性、随时可以再读一份草稿、即使在凌晨 3 点也不会耗尽想法的人工智能写作伙伴。️
Paraphraser
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Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Writer
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Writer 是一款人工智能写作助手，可以帮助团队中的每个人写好文章。随时随地制作清晰、一致且符合品牌的内容。今天免费试用。