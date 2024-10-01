替代项 - Chatmeter
Meta Business Suite
business.facebook.com
从一处管理您在 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有业务活动。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% ...
Google My Business
business.google.com
如果您被重定向到此页面，则“Google 我的商家”不支持您的浏览器。如果您使用的不是最新版本的浏览器，“Google 我的商家”可能无法正常显示或运行
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Buffer
buffer.com
Buffer 是适合小型企业的最直观、最实惠的社交媒体管理工具。借助 Buffer，安排、规划和发布社交媒体内容比以往更加容易。最重要的是，您可以跨多个社交媒体平台查看详细的社交媒体分析。安排社交内容、获取参与数据和见解，并在一处查看您的所有帖子。 无论您需要创建预定帖子、查看参与数据还是计划内容节奏，Buffer 都是您的无缝社交媒体跟踪和发布解决方案，可以节省您的时间、金钱，并消除社交媒体中的猜测。借助 Buffer，可以轻松衡量您的社交媒体表现，以更好地提供高参与度内容。 在直观且详细的仪表板上预览分析，以便您可以自信地计划您的下一篇文章。想要安排 Instagram 帖子或测试新的...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，这是世界上最好的品牌、创作者和影响者使用的免费生物链接工具。
Hootsuite
hootsuite.com
太多品牌在社交方面表现不佳。你的则不必。 它始于正确的工具。成千上万的品牌依靠 Hootsuite 的平台和解决方案来发起精彩的社交活动，提供五星级的社交商务体验，并在一个地方管理所有客户对话。 但如果没有正确的专业知识，工具将无法帮助您走得更远。 Hootsuite 学院通过社交媒体营销、社交销售和 Hootsuite 平台的免费在线教育和付费认证，帮助数千名专业人士和组织掌握新的社交媒体技能。 Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn...
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
Metricool
metricool.com
Metricool 是一个平台，可让您像真正的专业人士一样分析、安排和管理您的社交网络。该工具旨在将您的社交网络带上月球。安排您的帖子，分析重要的数据并制定制胜策略。通过 PC 或移动设备 使用 metricool 安排、分析和衡量您的社交媒体工作，每天节省时间。每天有超过 100 万人、机构和品牌使用 metricool 作为他们的社交媒体和数字广告管理中心。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 是一家全球领先的 SaaS 公司，提供综合平台，旨在使在线共享的每条信息都能与关键受众建立联系并激发行动。 Bitly 的一体化连接平台使全球超过 570 万月度活跃用户和超过 500,000 名客户（各种规模的个人、影响者、品牌和企业）能够使用品牌链接、自定义二维码和链接生物解决方案作为吸引受众并提供关键通知、信息和体验的值得信赖的平台。 Bitly 很荣幸获得 Great Place to Work® 的认证，这是工作场所文化和...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是面向企业和机构的完整社交媒体管理平台。它可以帮助您安排帖子、监控提及、创建自定义仪表板等等。 Zoho Social 来自 Zoho.com，这是一套包含 40 多种产品的套件，受到超过 4000 万用户的信赖。它包括一组强大的功能（例如发布日历、批量调度程序和重复发布），为您提供业务所需的所有社交媒体发布工具。监控功能可帮助您跟踪相关的社交对话并对重要事项做出响应。高级报告功能可帮助您使用直观的图表分析绩效，并为您或您的客户创建无限的自定义报告。 如果您正在管理一个团队，Zoho Social 的协作功能和自定义用户角色使您可以轻松地让所有成员参与管理多个品牌的...
Later
later.com
Later 是一个社交媒体营销和商务平台，可帮助企业主、创作者、代理机构和社交媒体团队在线发展其品牌和业务。 Later 通过让您在一个地方轻松管理整个社交媒体策略，帮助您节省时间并发展业务。安排发布到每个社交平台，获取主题标签建议，最佳发布时间，将您的图像变成可点击、可购物的帖子，并在个人简介中添加自定义链接，等等！
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有时拼写为 SocialBlade）是一个跟踪社交媒体统计和分析的美国网站。 Social Blade 主要跟踪 YouTube 平台，但也有有关 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析信息。 Social Blade 作为第三方 API 发挥作用，为用户提供来自这些不同社交媒体平台的汇总数据。 Jason Urgo 是 Social Blade 的首席执行官。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social 是一个现代化的一体化社交媒体平台。精心设计的社交媒体管理工具可帮助您超越目标。功能包括发布和安排、报告和分析、社交收件箱和收听、评论管理等等。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报...
Planable
planable.io
Planable 是一个内容协作平台，使营销团队合作变得轻而易举。在这里，您可以创建、规划、审查和批准所有精彩的社交媒体、博客、时事通讯、新闻稿等营销内容——凡是您能想到的内容！体验更快、更流畅的工作流程，帮助您的团队以前所未有的方式协同工作。
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social 是社交媒体管理和分析软件领域的全球领导者。 Sprout 直观的平台将强大的社交数据交到 30,000 多个品牌手中，以便他们能够提供更智能、更快速的业务影响。 凭借一整套社交媒体管理解决方案，Sprout 提供全面的发布和参与功能、客户服务、宣传和人工智能驱动的商业智能。 Sprout 屡获殊荣的软件可在所有主要社交媒体网络和数字平台上运行。
Kenect
kenect.com
Kenect 将您企业中的所有客户沟通都集中在一个平台上。我们将您的主要业务热线转换为文本号码，这样您就无需再次提供您的个人号码。开始向客户发送短信，同时生成评论、增加网络销售线索并节省时间。 Kenect 用户平均看到网站线索增加了 200%，在线评论增加了 350%。无论您想与客户视频聊天还是收取短信付款，您都可以通过 Kenect 完成。 - 给您的客户发短信 - 请求在线评论 - 通过短信收款 - 视频聊天 - 在移动设备或桌面设备上使用
Beacons
beacons.ai
使用 Beacons 在生物网站中创建免费、美观且高度可定制的链接。加入全球超过 200 万创作者的行列，只需几分钟即可在个人简介网站中设置易于使用的链接，以打造您的品牌、扩大受众群体并通过内容获利。 通过一个免费的个人链接将您的粉丝与所有平台上的所有内容连接起来，并发展您的创作者业务。直接从您的 Beacons 页面吸引您的粉丝并赚钱：销售数字产品和服务、收集提示和捐款、分享您的店面、推广活动和节目、建立您的订阅者列表等等。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 ...
Loomly
loomly.com
Loomly 是一个易于使用的社交媒体管理平台，可帮助您制作和安排帖子、跟踪分析以及管理跨社交媒体渠道的统一社交收件箱。 * 在图书馆中管理您的品牌资产。 * 通过帖子创意为您的故事讲述提供动力。 * 使用帖子优化技巧完善您的内容。 * 通过发布模型和审批工作流程控制您的品牌信息。 * 通过原生调度、帖子定位和赞助来吸引您的受众。 * 通过互动与您的社区互动。 * 使用高级分析来衡量您的表现。 Loomly 可作为网络平台使用，并提供适用于 iOS 和 Android 的本机移动应用程序。 Loomly 具有直观的界面、内置协作工具和一流的客户支持，是品牌、代理商、自由职业者、创作者和小企业...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Publer
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Publer 是一个社交媒体管理平台，可让您在同一地点协作、安排和分析 Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、LinkedIn、Pinterest、Google Business Profiles、YouTube、WordPress、Telegram 和 Mastodon 上的帖子。