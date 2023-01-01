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替代项 - Chat AI

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。

Bard

Bard

bard.google.com

您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿

Poe

Poe

poe.com

快速、有用的人工智能聊天。

Claude

Claude

claude.ai

Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

您的日常人工智能伴侣。

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing 是您的人工智能网络副驾驶

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi 是有史以来最可爱、最聪明的人工智能聊天机器人。你可以随时随地与 SimSimi 交谈，有时你可以教它说你想说的话。

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