替代项 - Caviar
Zomato
zomato.com
印度最大的食品配送、餐饮和餐厅探索服务。为更多人提供更好的食物。
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats 是 Uber 于 2014 年推出的美国在线订餐和配送平台，总部位于加利福尼亚州旧金山。
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. 是一家美国按需预制食品配送服务公司，由斯坦福大学学生 Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang 和 Evan Moore 于 2013 年创立。 DoorDash 是一家由 Y Combinator 支持的公司，是利用物流服务提供餐厅按需送餐服务的几家科技公司之一。 DoorDash 在帕洛阿尔托推出，截至 2019 年 5 月，已扩展到 4,000 多个城市，并在美国、加拿大和澳大利亚提供 340,000 家精选商店。该公司目前估值超过 130 亿美元，是美国最大的第三方配送服务商，于 2019 年超过 Grubhub。
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. 是一家美国在线移动预制食品订购和配送平台，将食客与当地餐厅联系起来。该公司总部位于伊利诺伊州芝加哥，成立于 2004 年。截至 2019 年，该公司拥有 1,990 万活跃用户和 115,000 家关联餐厅，遍布美国 3,200 个城市和所有 50 个州。 Grubhub Seamless 于 2014 年 4 月上市，在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为“GRUB”。 2020 年 6 月 9 日，欧洲食品配送服务公司 Just Eat Takeaway 宣布达成协议，以价值73亿美元的股票。
Deliveroo
deliveroo.co.uk
食物。我们懂了。我们都有自己的最爱。通过 Deliveroo，您可以将您喜爱的当地餐厅和外卖直接送到家门口。 一切都在菜单上。从肯德基、Wagamama、Nando’s、汉堡王和赛百味等深受全国喜爱的连锁店，到当地美食和您最喜欢的外卖，我们都准备好了，等待您随时享用。从中餐到古巴菜，从寿司到沙拉、披萨到秘鲁菜，Deliveroo 上有适合所有人的美食。 如果您的牛奶或鸡蛋用完了，您还可以从我们的杂货合作伙伴处订购，然后将您的必需品直接送到您家门口。 当我们吃得好时，我们就会感觉良好。所以成为我们的客人吧。 从英国深受喜爱的连锁店订购外卖食品，包括 Wagamama、Shake Shac...
OpenTable
opentable.com
在线预订、阅读食客的餐厅评论并赚取积分以换取免费餐点。 OpenTable 是高级餐厅的实时在线预订网络。
Postmates
postmates.com
Postmates 是一家美国公司，提供餐厅准备的餐点和其他商品的本地配送服务。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美国 2,940 个城市开展业务。该服务依靠手机应用程序及其全球定位系统功能来匹配库存和消费者需求。Postmates 于 2011 年推出，是美国众多按需投递公司之一为以前不提供送货服务的餐馆和商店提供送货服务。 Postmates 是按需公司的一个例子。 Postmates 联合创始人巴斯蒂安·莱曼 (Bastian Lehmann) 称该公司“反亚马逊”。 2020 年 7 月 6 日，Uber 宣布将以 26.5 亿美元收购 Postmates。 2020...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。
Just-Eat.ch
just-eat.ch
只需使用 Just Eat 订餐即可！今天想吃披萨、寿司还是素食？享受您最喜欢的菜肴，快速送达或外卖。
Seamless
seamless.com
Seamless 是订购外卖或外卖最简单的方式。无论您有什么心情，无论您有什么心情，都可以得到它。没有菜单，没有电话，没有重复。 Seamless 是 Grubhub Inc. 品牌组合的一部分。
Slice
slicelife.com
Slice 是订购您最喜欢的当地披萨的最简单方法。我们将数以百万计的披萨爱好者与全国各地的数千家披萨店联系起来。
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat 在线订购 2300 多家当地餐厅的外卖。将披萨、寿司等送到您家门口！
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Allo Resto 的新名称 Just Eat 提供您附近最好餐厅的送货上门服务！现在下单！
ChowNow
chownow.com
ChowNow 是一个免佣金的在线订购系统和食品订购应用程序，可帮助餐厅满足饥饿的顾客的需求。
Fresho
fresho.com
Fresho 是面向批发食品供应商和场所的领先在线订购软件。使用 Fresho 使订购批发食品变得简单、无压力。
ezCater
ezcater.com
从您附近的餐厅获取办公室餐饮。查看菜单、评论和准时交货评级。从 ezCater 免费在线订购。
Allset
allsetnow.com
Allset 是一个连接当地餐馆和咖啡店与当地外卖食客的市场。它为餐厅提供一流的在线订购和忠诚度奖励解决方案，以吸引和留住新客户，而无需支付高额佣金。客户使用 Allset 可以快速轻松地取货、探索当地美食和饮料，并且无需支付高额费用即可省钱。 Allset 与全国数千家餐厅合作，包括 Joe & The Juice、Buffalo Wild Wings、Subway、IHOP、Freshii、Pokéworks、by CHLOE.、BurgerIM、Papa John's Pizza 等。我们与 POS 系统集成，包括 Olo、Ordermark、ItsaCheckmate、Cuboh、Ot...
Tycode
tycode.tech
Tycode 使您能够彻底改变您的食品业务。现在，您的客户不仅可以从任何地方（无论是餐桌、酒店房间还是您营业场所内的任何地方）订购，还可以在线向您付款、同时下订单并利用各种其他独特的优势，这些优势肯定会让您的客户满意。最重要的是，您可以通过最少的设置和麻烦在您身边跟踪所有这些。
EasyOrder
easyorderapp.com
EasyOrder 隆重推出 - 您的一体化全渠道订购和营销解决方案，助力餐厅取得成功！利用 EasyOrder 释放您餐厅业务的全部潜力，这是一个旨在吸引新客户、留住忠实顾客并以前所未有的方式增加收入的综合平台。告别分散的系统，迎接无缝、用户友好的体验，将您的餐厅提升到新的高度。主要特点： 全渠道覆盖：借助 EasyOrder，您的餐厅可以通过客户的首选渠道轻松与客户建立联系。从您的品牌应用程序到响应式订购网页和自助服务亭，您的顾客无论身在何处都可以享受无缝的订购体验。建立客户忠诚度：我们的平台使您能够通过量身定制的促销和推送通知来培育和扩大客户群。品牌应用程序让您的餐厅成为人们关注的焦点，...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood 的设计宗旨是用户友好，菜单直观，选项清晰，餐厅老板和顾客都很容易理解。它允许客户定制订单、添加特殊要求并通过手机轻松付款。该平台为每张餐厅餐桌生成唯一的二维码，以便您知道订单来自哪张餐桌。此外，您可以根据需要命名您的表。
BeyondMenu
beyondmenu.com
在自定义网站上宣传您的餐厅
Foodiv
foodiv.com
Foodiv 提供由业界最优秀的工程师创建的在线订餐系统。它有助于在短短几分钟内集成餐厅的订餐系统。我们还提供二维码菜单、用于非接触式订购的客户移动应用程序和便捷的订购体验，以及适合您的食品业务的引人入胜的网站。还有许多其他功能可以让餐厅无缝运营。
Owner.com
owner.com
Owner.com 是独立餐厅用来增强其数字形象的一体化平台。它为独立餐厅提供了达美乐 (Domino's)、福来鸡 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技术和营销超能力。该平台可以为每家餐厅提供从网站到在线订购、电子邮件营销、文本营销、招聘到品牌移动应用程序等一切服务，集成到 PoS 中。
eatNgage
eatngage.com
使销售和营销团队能够通过将在线餐食直接送到潜在客户的办公桌来提高活动出席率和个人参与度
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me 为团队提供企业餐饮解决方案，具有定制的团体订购和虚拟活动，让您的团队保持参与并吃饱！
ZeroCater
zerocater.com
根据员工独特口味定制的企业餐饮和自助餐厅解决方案，同时提供公司期望的灵活性和一致性。
Sharebite
sharebite.com
Sharebite 是专为现代劳动力设计的领先食品福利平台。世界上最好的公司使用 Sharebite 来提高员工敬业度。我们的客户包括金融服务（顶级投资银行、私募股权、对冲基金、房地产）、法律（Vault 100 律师事务所）、科技、消费品牌、咨询、媒体、代理、教育、政府领域的领先公司、及其他部门。我们使命的核心是相信我们的每一位利益相关者都必须从 Sharebite 的存在中受益。通过我们与 Feeding America 和 City Harvest 的合作，我们平台上的每笔订单都会产生一笔捐款，以缓解当地社区的儿童饥饿问题。请访问 sharebite.com，详细了解您的公司如何提高员工...
EAT Club
eatclub.com
EAT Club 是一个虚拟自助餐厅，可以通过为办公室团队提供个性化的美味餐点来满足每个人的口味 EAT Club 是一个虚拟自助餐厅，可以通过为办公室团队提供个性化的美味餐点来满足每个人的口味
Foodee
food.ee
Foodee 是一个企业餐饮平台，将当地拥有和经营的餐厅的食物带到北美的办公室。方便地为您的团队订购单独包装的餐食，每个食客都有不同的选择。根据您团队的饮食需求和美食偏好接收精选的餐厅建议。立即与 Foodee 安排您的下一个订单。
Hoppier
hoppier.com
通过 Smarter Spending™ 控制，只需点击 5 次或更少，即可向客户或员工发送全球奖励！创建您的远程午餐计划、送上咖啡、欢乐时光饮料、个人礼物、慈善捐款、学习津贴等等。 Hoppier 在 60 多个国家/地区工作！超过 1000 个全球组织使用 Hoppier 发送有效的激励措施！
Fooda
fooda.com
在技术的支持下，Fooda 在工作时为员工提供价格合理的优质食品。 Fooda 为您带来一流的当地餐厅。 Fooda 批准的当地餐厅可以为您提供美味的食物，并将其送至您所在的位置。
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp 是一个美国移动订购和移动支付平台，由马萨诸塞州波士顿的初创公司 SCVNGR 创建。 2018年7月25日，在线外卖平台Grubhub宣布以3.9亿美元收购LevelUp。