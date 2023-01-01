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CAVA 是一个不断发展的地中海烹饪品牌，提供健康的快餐休闲餐厅体验，提供可定制的沙拉、皮塔饼、果汁、调料和蘸酱。在最近的地点订购取货或送货。

网站： cava.com

免责声明：WebCatalog 与“Cava”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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