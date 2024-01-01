替代项 - Cater2.me
Caviar
trycaviar.com
当地最好的餐厅提供送货和外卖服务。早餐、午餐、晚餐等，安全送到您家门口。现在提供取货和无接触送货服务。
ezCater
ezcater.com
从您附近的餐厅获取办公室餐饮。查看菜单、评论和准时交货评级。从 ezCater 免费在线订购。
EAT Club
eatclub.com
EAT Club 是一个虚拟自助餐厅，可以通过为办公室团队提供个性化的美味餐点来满足每个人的口味 EAT Club 是一个虚拟自助餐厅，可以通过为办公室团队提供个性化的美味餐点来满足每个人的口味
eatNgage
eatngage.com
使销售和营销团队能够通过将在线餐食直接送到潜在客户的办公桌来提高活动出席率和个人参与度
ZeroCater
zerocater.com
根据员工独特口味定制的企业餐饮和自助餐厅解决方案，同时提供公司期望的灵活性和一致性。
Sharebite
sharebite.com
Sharebite 是专为现代劳动力设计的领先食品福利平台。世界上最好的公司使用 Sharebite 来提高员工敬业度。我们的客户包括金融服务（顶级投资银行、私募股权、对冲基金、房地产）、法律（Vault 100 律师事务所）、科技、消费品牌、咨询、媒体、代理、教育、政府领域的领先公司、及其他部门。我们使命的核心是相信我们的每一位利益相关者都必须从 Sharebite 的存在中受益。通过我们与 Feeding America 和 City Harvest 的合作，我们平台上的每笔订单都会产生一笔捐款，以缓解当地社区的儿童饥饿问题。请访问 sharebite.com，详细了解您的公司如何提高员工...
Foodee
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Foodee 是一个企业餐饮平台，将当地拥有和经营的餐厅的食物带到北美的办公室。方便地为您的团队订购单独包装的餐食，每个食客都有不同的选择。根据您团队的饮食需求和美食偏好接收精选的餐厅建议。立即与 Foodee 安排您的下一个订单。
Hoppier
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通过 Smarter Spending™ 控制，只需点击 5 次或更少，即可向客户或员工发送全球奖励！创建您的远程午餐计划、送上咖啡、欢乐时光饮料、个人礼物、慈善捐款、学习津贴等等。 Hoppier 在 60 多个国家/地区工作！超过 1000 个全球组织使用 Hoppier 发送有效的激励措施！
Fooda
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在技术的支持下，Fooda 在工作时为员工提供价格合理的优质食品。 Fooda 为您带来一流的当地餐厅。 Fooda 批准的当地餐厅可以为您提供美味的食物，并将其送至您所在的位置。