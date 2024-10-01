替代项 - CARTO
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 业界领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访...
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织中有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超过 400 万开发者首选的实时定位平台。 Mapbox 提供精确的位置数据和灵活的开发工具，使任何企业都可以向其应用程序添加地理空间功能，并通过位置智能增强运营。客户涵盖汽车、物流、商业智能、零售、旅游、数据可视化、消费者应用程序、天气、物联网、地理空间分析等。凭借领先的网络和移动地图渲染技术，Mapbox 因提供深受开发人员、公司和商业领袖信赖的高性能、可定制、可靠和可扩展的位置服务而闻名。 Mapbox 服务包括全球地图数据、实时交通、地理编码和地址搜索以及导航路线和方向。通过 API、代码库、SDK 和全面的开发人员文档使用 Mapbox 进行构建。 Mapbox 专为...
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 为您提供任何地点背后的故事。 Placer.ai 的客流量数据可让您衡量访问量、查看趋势、对竞争对手进行基准测试、发现新受众并找到并赢得理想的租户或房产。零售商、商业地产专业人士、消费品公司、投资者和市政当局依靠 Placer.ai 做出明智的决策和获胜的建议。主要功能包括： - 访问量测量和趋势 - 真实贸易区 - 客户洞察和人口统计 - 客户旅程 - 竞争基准测试 - 连锁和行业分析 - 在线分析平台 - 数据源、自定义报告和 API 注册免费帐户和 Placer。人工智能
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一个 API，可以在几毫秒内计算任何交通方式到数千个地点的旅行时间。它用于企业搜索和位置智能。
Radar
radar.com
每个产品和服务的位置基础设施。 最具创新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 为全球数亿设备提供基于位置的体验。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技术的先驱和领先的地理位置跟踪平台，具有内置的客户通知和通信功能。我们提供一流的基于位置的技术来捕获、摄取和处理数据，以预测性地可视化人员、产品和资产在运动中的位置，并提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 预测可见性和位置智能技术。
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify 是一个端到端平台，用于管理和处理实时地理空间数据并生成实时见解。借助 Mapify，您可以快速构建解决方案并将其用于智能城市、物联网和工业 4.0。我们通过简单、低代码的 SaaS 平台填补了 Google 地图和复杂地理信息系统之间的空白。这很简单但功能强大，摄取 > 处理 > 可视化 > 采取行动！
GeoPostcodes
geopostcodes.com
真正的全球本地数据集，包含 247 个国家/地区的所有邮政编码、地理边界和街道数据。它每周更新一次，以保持最高的数据质量，包括中国、巴西、俄罗斯和英国等具有挑战性的国家。 GeoPostcodes 的数据库分为三个产品： - 邮政编码数据库：用于企业和产品集成的完整邮政编码数据。 - 边界数据库：我们的边缘匹配边界以高精度和可视化分辨率覆盖邮政和行政区域。 - 街道数据库：使用街道级信息完成您的地理数据，以进行地址验证、自动完成和最后一英里交付。该数据集还补充了高级功能，包括多语言支持、UNLOCODE 和 IATA 代码、城市定义、行政区域、纬度和经度坐标等。专门负责您的帐户并致力于您的...
Mapline
mapline.com
将您的数据连接到现实世界。只需几秒钟，您就可以上传数据，在地图上查看数据，创建路线，生成图表和报告，并将所有数据整合到可视化仪表板中。使用我们强大的分析工具，创建可视化和理解数据的新方法。如果您遇到问题，我们的专家团队随时准备向您展示如何充分利用您的数据！致电我们、与我们聊天或发送电子邮件，我们随时为您提供帮助。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一种在线领土地图工具，可为企业提供位置情报以进行有效的市场研究。可视化贸易区域、获取人口洞察并分析竞争对手，以就最佳商业地点做出明智的决策。得益于驾车时间区域，您还可以轻松管理物流并推动本地营销策略。立即使用 Smappen 释放位置智能的力量并优化您的业务成功！
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一个有趣的、低代码/无代码、端到端数据分析平台，允许任何人在任何地方将大量数据转化为快速见解，帮助他们每天创造突破。如今，世界各地的组织都依靠 Alteryx 来快速提高员工的技能并产生高影响力的业务成果。因此，请访问 Alteryx.com 开始免费试用并从您的数据中获得更多收益！
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以来，MaxMind 一直是行业领先的 IP 情报、代理检测和在线欺诈检测工具提供商。 MaxMind 被称为 GeoIP® 的创建者和第一家提供 IP 地址数据和欺诈检测服务的公司，其使命是通过数据驱动的解决方案使互联网更安全、更智能。全球超过 100,000 家企业依靠 MaxMind 数据来实现互联网安全、内容定制、广告、分析、数字版权管理、合规性、用户体验优化和在线欺诈预防。公司使用 GeoIP 数据来定位互联网访问者并向他们展示相关内容和广告、执行分析、实施数字版权并有效路由互联网流量。企业可以使用 GeoIP 数据获得有关客户连接速度、ISP 等的更多见解。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一个云平台，可帮助组织利用地理位置数据并构建基于地图的应用程序。它提供多种产品，包括交互式地图生成器、地理定位数据处理平台、移动应用程序以及用于实时或近实时可视化不断变化的数据输入的解决方案。 Mapotic 简化了位置数据工作并实现了引人入胜的地图可视化，使公司能够创建用户喜爱的应用程序。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室内 3D 地图软件的领先提供商。我们的平台提供强大的室内导航体验，Mappedin CMS 作为基础层。 CMS 是您的财产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作以实时维护准确的数据。 Mappedin 是一款功能强大的室内智能地图平台，为您提供先进的地图系统和直观的寻路应用程序。我们的地图编辑器是您的房产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作，以实时维护准确的地图和位置数据。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一个先进的物体检测平台，旨在分析卫星和无人机图像。它使用户能够检测、分割和定位这些图像中的对象和区域，以及跟踪变化和识别异常。它的用户友好界面和无代码方法使所有技术背景的用户都能够创建定制用例并从数据中获取有价值的见解。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile 通过地理位置和跟踪自动化提供配送路线优化。它还概述了资源容量的最佳使用方式，可将成本降低多达 10%。整体出行距离和时间可以减少，从而优化公司资源。
Maptive
maptive.com
Maptive 可在几分钟内将您的数据转换为自定义 Google 地图。开始免费试用我们功能丰富的企业级软件，并使用我们强大的绘图工具发现数据中隐藏的机会。
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit 是一个全球地理编码 API，为您的应用程序提供快速准确的地址自动完成、商店定位器和双向地理编码。
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是适用于欧洲任何物理地点的位置洞察平台。我们为您的挑战提供最精确的数据 以合适的价格投资合适的地点。宣传您的资产。从战略区域吸引更多流量。对您的资产绩效进行基准测试。利用流量洞察来做出更有利可图的决策，以进行扩张、资产和城市推广、营销激活、绩效跟踪随时可用的客流量数据整体视图：借助标准化方法，我们的客流量数据可让您与欧洲任何地方进行比较。您的所有决策都可以由不断变化的环境中的最佳数据驱动
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一个数据驱动的市场平台，它改变了企业购买和销售网络服务的方式。通过简化采购和销售活动，Cloudscene 为具有前瞻性思维的组织提供了更强的联系、更轻松的跟踪和管理、授权和敏捷的团队、时间和成本效率以及提高的生产力。我们的平台以无与伦比的市场情报为后盾，因为我们相信最佳的业务决策是建立在强大的数据基础上的。
xMap
xmap.ai
xMap是一个位置智能SaaS平台，提供来自多个行业的大量数据集，允许企业和企业在地图上查看数据、分析数据并做出基于数据的决策。 xMap 提供全面的见解，引导企业无缝实现无与伦比的增长和市场领导地位。