WebCatalog
CANDIS

CANDIS

my.candis.io

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“CANDIS”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

CANDIS通过人工智能为中小型企业实现发票接收、数据输入、发票审批和数据导出等财务流程自动化。您所需要做的就是连接一些数据源，CANDIS 会为您完成手动工作。

网站： my.candis.io

免责声明：WebCatalog 与“CANDIS”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

CANDIS Smartbooks

CANDIS Smartbooks

app.candis.io

People.ai

People.ai

app.people.ai

Envoice

Envoice

app.envoice.eu

GotPrint

GotPrint

gotprint.com

Bookkeeper360

Bookkeeper360

app.bookkeeper360.com

Electric

Electric

app.electric.ai

Kupiks

Kupiks

app.kupiks.com

Workhub

Workhub

app.workhub.com

Ewity POS

Ewity POS

app.ewitypos.com

Invoice2go

Invoice2go

account.2go.com

Factorial HR

Factorial HR

factorialhr.com

Invoice Quickly

Invoice Quickly

app.invoicequickly.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策