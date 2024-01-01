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CAMPAYGN 是一款影响者营销数据驱动的软件解决方案，可优化您的影响者营销工作流程和策略。我们致力于为大中型公司和集团服务。在影响者营销的每个阶段，我们都为您提供解决方案： ◾ 识别和发现名人、小众影响者和新兴人才。 ◾ 评估影响者的受众质量。探索超过 3200 万个影响者档案。 ◾ 获得对影响者的深入见解和分析。点击并创建有趣的自定义选角幻灯片。 ∎ 分析并预测您未来的活动。 ◾ 获取独特关注者百分比。 ◾ 建立有影响力的活动并定制您的工作流程仪表板。 ◾ 跟踪 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的数据 ◾ 生成详细的分析报告。通过社交聆听、基准测试和更多功能来增强您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等众多公司使用。您准备好尝试我们了吗？

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Business
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