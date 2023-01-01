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BVDash 是一款基于云的项目管理软件，专为各个垂直行业而设计。该解决方案提供了一个仪表板，项目团队可以使用该仪表板来访问各种系统和工具。主要功能包括问题管理、成本控制、项目调度、仪表板、项目管理、风险管理、范围、文档管理、时间表等。该解决方案非常适合管理小型到大型项目
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