替代项 - BuzzSumo
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
Paper.li
paper.li
在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
Letterdrop
letterdrop.com
内容创建和分发的自动化工作流程。 优先考虑正确的想法、规划日历并管理审批 • 利用人工智能辅助的 CMS 重新调整网络研讨会的用途、生成社交内容并加快写作速度 • 针对 2023 年新的 SEO 格局进行优化 • 发布到 Webflow，让员工在 LinkedIn 上共享，并一键分发到十几个渠道
Blogely
blogely.com
Blogely 是关于全面的研究、无缝的写作体验、完整内容的包罗万象的组织、适合非技术人员的简单页面 SEO、方便地访问抄袭扫描程序，当然还有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它通过更高效地组织博客内容和搜索引擎优化，帮助博主有机地增加网站流量。
Automata
byautomata.io
通过自动内容重新利用来增加您的博客和视频的数量。 将视频转化为文章，将文章转化为 Twitter 话题，将案例研究转化为时事通讯
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Walls.io
walls.io
Walls.io 是一款一体化社交墙解决方案，可让您在易于自定义的源中收集、整理和显示内容。您可以从多个社交媒体平台收集内容，或让观众直接将内容发布到您的墙上。您还可以将自定义帖子添加到摘要中，并在受众内容和品牌内容之间创建良好的组合。社交墙是利用用户生成内容的力量并吸引受众的好方法。您可以在私人和公共活动、您的网站或商店或办公室的展示中使用它。可能性是无止境！
SpidWit
spidwit.com
Spidwit 查找并组织网络上的内容。它在数千个最佳网站中进行搜索，以提供行业特定的高质量新闻、视频、图像和报价，从而节省时间和精力。
Juicer
juicer.io
在美丽的社交墙上分享您最好的帖子。 Juicer 有助于将您品牌的所有主题标签和社交媒体帖子聚合到您网站上的一个漂亮的社交媒体源中，让您轻松管理和策划您的内容。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使视觉内容民主化，以独特的方式结合品牌社区和生成人工智能的力量。正在申请专利的 VisualGPT 平台允许品牌大规模搜索、发现、管理、创建、重新生成、分发和协作视觉内容。品牌现在可以在付费广告、客户购买体验、网站参与和社交媒体活动中部署视觉内容，而所需的时间和成本却很少。
Smint.io
smint.io
您的品牌门户、媒体中心、新闻门户、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 数字资产管理和多个来源的内容购买门户。 当内容充满活力时，企业就会蓬勃发展。立即激活您的内容！
Live Center
livecenter.com
Live Center 是一种灵活的实时博客解决方案，使编辑团队能够无缝有效地提供最新的实时新闻报道。用户可以完全控制其实时博客的设计，并能够创建自定义的帖子视觉效果和元素，例如记分板、选举结果计数器等。 Live Center 博客和新闻源可以轻松嵌入文章、新闻门户、应用程序或首页。主要功能： - 完全可定制的博客设计 - 社交媒体自动化查找和发布内容 - 轻松创建您自己的自定义帖子视觉效果和元素以提高读者参与度 - 直接在编辑器中快速创建交互式图表和图形 - 带有响应式编辑器的直观界面提供帖子的实时预览 - 第 3 方与体育数据、市场数据等集成 - 根据帖子的内容、优先级和分类自动对帖子进...
Curatora
curatora.io
Curatora 允许客户立即发现、策划和分发目标受众想要阅读的一流相关内容。
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver 可以轻松安排永不停歇的内容、提高参与度并倾听客户对您和竞争对手的印象。
Quuu
quuu.co
Quuu 是您在社交媒体上自动分享的优质内容的第一来源。内容策划让您在社交媒体上脱颖而出。这是为追随者提供价值和一致性的一种方式。然而，正确执行此操作是一个耗时的过程，因此使用 Quuu 自动化此操作可以为您节省宝贵的时间来处理其他事情。 Quuu 是唯一一款可管理 500 多个兴趣类别内容的工具，这意味着您始终可以在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 上与受众分享相关帖子。
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter 通过自动化现有营销自动化软件（例如 Marketo、Pardot 或 Eloqua）发送的博客、新闻和 RSS 电子邮件，为 200 多家 B2B 公司增加了网站流量。
Vable
vable.com
Vable 是一个信息管理平台，使您能够聚合、过滤并向您支持的人员提供定制内容。 借助 Vable，信息专业人员可以监控无尽的来源，并为您的组织所需的所有新闻和信息创建定制数据库。
Tagbox
taggbox.com
Taggbox 是营销人员和企业主的终极 UGC 平台。我们帮助您有效利用用户生成内容 (UGC) 的力量，为您的营销带来人性化的体验。 Taggbox Widget 作为数字领域的全球领导者，可帮助您收集、策划并将来自 20 多个社交媒体平台的最佳 UGC 呈现到一个智能应用程序中。借助 Taggbox Widget，您可以轻松地在您的网站上呈现社交媒体源、视频、用户评论、主题标签活动、电子邮件活动等，并提升您的业务。使用我们的 UGC 平台建立受众的信任，并创建一个强大的忠实客户社区。
Re4m
re4m.io
Re4m 是一个基于云的创意平台，允许品牌团队、设计师和本地营销人员大规模规划、制作和发布鼓舞人心的高性能内容和创意活动。 Re4m 由经验丰富的营销从业者团队打造，简化了从最初想法到发布和推广内容的脱节且繁琐的创意制作流程。 Re4m 的核心是一个视觉协作引擎，它使企业、团队和个人能够对所有类型的内容（数字视频、pdf、图像、实时网站、设计文件等）提供实时交互式反馈。一旦内容正确、合规并获得批准，Re4m 就会提供闭环流程，使内容能够发布到第三方解决方案。
EasyContent
easycontent.io
EasyContent 通过自动化工作流程、审批管理、实时协作、通知和报告帮助您提高内容团队的生产力。
Vestorly
vestorly.com
Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
Fugo
fugo.ai
Fugo 是一款基于云的智能数字标牌内容管理软件 (CMS)，使任何规模的企业都可以轻松远程管理从小到大屏幕网络的内容。凭借现代且友好的用户界面，控制 1 或 100 个屏幕非常简单。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
EX.CO
ex.co
EX.CO 是世界领先的发布商优先的视频技术平台，使发布商能够拥有自己的视频策略以实现最大收益。
Practina
practina.com
Practina 是最好的社交媒体营销工具，可帮助您成为更好的营销人员。这款社交媒体营销软件使您可以更轻松地在一个地方管理和安排所有社交媒体帐户。
UpContent
upcontent.com
UpContent 通过在各种平台上发现、协作和分发精选内容，帮助用户与受众建立信任。