替代项 - Business Wire
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 团队创建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驱动的生成式 AI 新闻稿撰写工具，可帮助您在几分钟内创建引人注目且引人注目的新闻稿。始终建议人工编辑——切勿完全依赖人工智能。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一个讲故事的平台，帮助组织发布、分发和拥有他们的故事，以吸引粉丝。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新闻发布、定位、监控和营销解决方案可帮助您与全球目标受众建立联系并互动。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 寻找记者、为您的故事获取媒体报道、监控新闻并报告您的公关影响。记者可以建立作品集并加速他们的职业生涯。
Coinscribble
coinscribble.com
什么是Coinscribble？ Coinscribble 是一个面向加密货币、区块链、Web3 和 NFT 行业的新闻稿通讯服务平台。 Coinscribble 旨在帮助 Web3 公司获得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等领先加密媒体和新闻平台的有保证的优质报道。 Coinsscribble 的幕后黑手是谁？ Coinscribble 的背后是 Coinbound，这是一家领先的 Web3 营销机构，其客户包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
ClickPress
click.press
借助出色的一键式功能，像专业人士一样掌握您的 WordPress 网站。释放您网站的潜力并体验无限的性能和快速加载，以获得卓越的在线形象。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立于 2015 年，旨在为公关界提供数据分析和媒体情报的现代工具。该应用程序提供媒体监控、详细分析、仪表板和报告，以及丰富的媒体档案，可以轻松查找旧文章。除了这些经典功能之外，用户还可以访问全面的记者媒体列表和新闻中心，以便轻松创建和分发新闻稿。
CoverageBook
coveragebook.com
更快地制作覆盖率报告。设计精美的报告具有值得您自豪的可信公关指标。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自动收集和报告媒体报道。 PeakMetrics 从数百万个非结构化跨渠道媒体数据集中实时提取见解并创建可操作的数据。
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一个领先的新闻平台，提供来自阿富汗和世界各地的最新、准确的新闻。我们经验丰富的记者团队致力于为读者提供可靠且公正的新闻。此外，我们还坚信分享良好服务的重要性，特别是在阿富汗女孩的教育方面。我们认为，教育是一项基本权利，每个人都应享有这项权利，无论其性别如何，我们致力于促进和倡导阿富汗女孩的教育。我们相信，通过教育，我们可以赋权和提升社区，我们努力通过我们的平台激发积极的变革。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向超过 250 个新闻网站分发新闻稿 - 24 小时编辑团队 - 快速分发 - (800)460-2502 向 Google 和 Apple News、ABC 和 NBC 附属网络、CBS 和 FOX 附属机构、数字杂志和数百家机构快速分发新闻稿其他新闻网络。让您的网站在 Google 新闻中快速编入索引，并使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您网站的反向链接。 (800) 460-2502 - 24 小时编辑人员 - 新闻稿分发起价 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多个主要新闻网站、记者、社交源分发新闻稿。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 于 2015 年由来自 Marketwired、美国商业资讯、美通社、道琼斯和其他领先金融和企业新闻机构的前高管团队创立。每天发布和分发数千份新闻稿，竞争空前激烈。 iCrowdNewswire 通过增强传统发布服务、利用最新的人工智能技术、地理和人口目标定位、基于人工智能的翻译、精心策划的电子邮件分发、交付到高级数据库以及通过语音数字助理进行额外分发等方式添加优质和利基分发功能，从而在竞争中脱颖而出。 Amazon Alexa 可直接接触您的受众，立即提升您的品牌知名度并提高转化率。借助我们易于使用的创新产品，您可以扩大新闻稿的影响力。 iCrowdNewswi...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 为公共关系和企业传播专业人士监控所有媒体渠道，使您能够访问专有的新闻监控数据库以及创新的电视新闻剪辑和媒体分析服务。
Signal AI
signal-ai.com
在无尽的数据海洋中，Signal AI 能够提供清晰的信息，帮助您做出自信、明智的决策。 Signal AI 平台每天都会以 75 种语言将超过 500 万篇文章纳入 226 个市场，以生成决策见解。 • 增强您的公关策略 - 提升您的沟通水平、保持媒体领先地位并有效管理风险。 • 精确审计- 为您的审计策略配备全面、可靠的数据，确保您不错过任何一个环节。 • 投资、提升- 消除噪音并获取准确、及时的信息，优化您的每一步行动。 • 精确的可持续发展领导力- 将您的品牌声誉与不断发展的可持续发展环境相匹配，确保您的ESG 活动与现实世界的结果保持一致。 • 将人工智能支持的情报集成到您的风险工作...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供强大而全面的电视和广播监控、互联网监控、LexisNexis/Print 监控、媒体情报和公关分析。我们还提供媒体联系人数据库解决方案。 News Exposure 通过维护可追溯到 2010 年的永久高清档案，在行业中创造了独特的利基市场。这包括全国和有线网络以及联合和本地市场覆盖。 News Exposure 维护着最高质量和最完整的音频和视频存档库，以便我们可以为您提供几分钟前或几年前播放的剪辑。 News Exposure 是西班牙语广播监测领域的领导者，提供最广泛的本地和全国覆盖范围。 News Exposure 提供报道（包括尼尔森观众人数和尼尔森广...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是领先的实时媒体智能平台。 Roxhill 将 Alex Northcott 经验丰富的公关和行业专业人士团队与创新技术相结合，提供您在当今快速变化的市场中所需的媒体分析和见解。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并将其组织到公关 CRM 中、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire 凭借其对客户支持的卓越承诺，积极塑造了公关发行服务行业。我们提供更大的覆盖范围和更大的可见性，以便您可以获得更好的通信支出回报。在线扩大您的品牌知名度并帮助影响您所在行业的关键人物。
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite 是一家科技媒体出版物，专注于向观众介绍人工智能、加密货币和游戏等新兴技术，并报道科技行业的最新新闻。
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net 是一款公关和新闻稿分发软件，每天被来自不同国家的数百家媒体使用。借助 Publifix.net，公关和营销团队只需点击几下即可轻松与数千名附属记者分享他们的内容。为了确保最佳的分发结果，Publifix.net 允许根据语言、国家/地区和类别进行分段公关内容分发。备受好评的功能包括即时访问平台的注册媒体数据库、新内容提醒以及实时下载通知。 Publifix.net 是公关机构、营销和传播团队以及各行业企业传播部门的理想工具。
PRShots
prshots.com
在线图像/视频和新闻稿库 PRShots 是一个出色的工具，可让媒体和影响者访问高分辨率图像、视频和新闻稿。如果您选择 PRshots 来托管您的图像和新闻稿，您将可以立即访问由全球 30,000 多家媒体组成的社区，这些媒体被该网站所吸引，因为能够快速轻松地下载来自 Next、Marks and Spencer 等 150 多个品牌的图像、Liberty、Matalan、Primark 等等，只需一次登录即可集中在一处。
Press Hook
presshook.com
Press Hook 是一个技术驱动的公共关系市场，将品牌与媒体联系起来。创建您的个人资料，向相关记者提交样本，并让您的品牌在《福布斯》、《Esquire》、《Good Housekeeping》、《Today》等顶级出版物中被提及。
Newsfile
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Newsfile 是您客户至上的新闻专线和监管备案团队，为您提供业内其他任何地方都找不到的服务和支持。我们的综合电路向全球投资者、分析师和机构受众发布新闻，同时通过主要经纪商终端、金融数据库、聚合商、媒体等确保遵守所有证券交易所的规定。选择 Newsfile，享受由经验丰富的专业人士提供的卓越服务，他们会带来改变。
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Legit.ng 是尼日利亚受众排名第一的在线和娱乐新闻出版商，每月通过我们的网站满足超过 2000 万独立读者的新闻需求。我们发布各种新闻和社论内容，包括娱乐、商业、政治、时事和人文故事。
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JournoLink 是让您的企业在媒体上曝光的最快、最简单的方法，它是一款易于使用、易于学习的宣传软件，可帮助您的小型企业与大量受众进行沟通。新闻稿分发、在线发布、媒体请求和新闻发布室。 JournoLink 为公关新手提供支持和学习资源。对于新闻稿，它还提供文案服务。该平台利用自动化技术向记者分发与英国选定的部门和地点相匹配的新闻稿。每篇新闻稿都会在 BusinessNews.org 上发布以进行搜索引擎优化，并在客户的新闻发布室中发布。 JournoLink 提供了一组分析来显示新闻稿的效果。媒体请求可以按部门和位置设置，并通过电子邮件直接发送给用户。
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