替代项 - Builder.io

VBOUT

vbout.com

VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。借助 VBOUT，您可以： - 从一处管理您的所有社交媒体。 - 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 - 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 - 使用直观的视觉生成器创建自动化。 - 培育从点击到关闭的销售线索 - 甚至更多。 - 轻松增长和维护您的受众群体列表。 - 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销活动...