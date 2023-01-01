Bubble Plan
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Bubble Plan 是一款用于计划和项目管理的 SaaS 工具。它支持多种语言，是用于建模路线图、规划、演示或行动计划的最简单、最有效的软件之一。借助设计和拖放界面，创建项目变得如此简单且不断发展。为了进行试点和协作，必要的主要功能包括：规划、共享、发言、跟踪、管理……您所需的一切，只需一个简单的入门即可。测试一下...你保留它！
网站： bubbleplan.net
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