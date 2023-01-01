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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Bubble Plan 是一款用于计划和项目管理的 SaaS 工具。它支持多种语言，是用于建模路线图、规划、演示或行动计划的最简单、最有效的软件之一。借助设计和拖放界面，创建项目变得如此简单且不断发展。为了进行试点和协作，必要的主要功能包括：规划、共享、发言、跟踪、管理……您所需的一切，只需一个简单的入门即可。测试一下...你保留它！

网站： bubbleplan.net

免责声明：WebCatalog 与“Bubble Plan”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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