BRXS 是荷兰 100 欧元起的房地产投资平台。成为房地产投资者，建立您的房地产投资组合，赚取被动收入和增值。

网站： brxsapp.com

免责声明：WebCatalog 与“Brxs.”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。