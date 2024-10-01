替代项 - Broadly
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Kenect
kenect.com
Kenect 将您企业中的所有客户沟通都集中在一个平台上。我们将您的主要业务热线转换为文本号码，这样您就无需再次提供您的个人号码。开始向客户发送短信，同时生成评论、增加网络销售线索并节省时间。 Kenect 用户平均看到网站线索增加了 200%，在线评论增加了 350%。无论您想与客户视频聊天还是收取短信付款，您都可以通过 Kenect 完成。 - 给您的客户发短信 - 请求在线评论 - 通过短信收款 - 视频聊天 - 在移动设备或桌面设备上使用
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信赖的软件市场。每年有超过 9000 万人（包括所有财富 500 强公司的员工）使用 G2 根据真实的同行评审做出更明智的软件决策。数千家各种规模的软件和服务公司与 G2 合作，建立声誉、管理软件支出并发展业务。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是第一个 DIY 在线声誉管理和个人品牌工具。该工具会向您展示您应该使用哪些网络资产/社交媒体资料以及如何优化它们，以便当人们在 Google 上搜索您的名字时，它们会获得良好的排名，从而引导您逐步完成提高在线形象的过程。 BrandYourself 还为那些需要更多实践帮助的人提供定制服务。作为服务的一部分，您将获得一名专门的专家，他将执行定制策略以提高您的在线声誉。 BrandYourself 的三项产品是： 1. DIY 产品（有限使用免费，无限使用每年 99 美元） DIY 产品简化了复杂的在线声誉管理流程，因此您可以自己动手。只需提交您希望人们在 ...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Th...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的营销平台通过独特的数据驱动方法帮助特许经营商提高在搜索和社交媒体中的在线知名度。它使特许经营商能够从中央控制中心高效、无缝地管理营销工具、资产和数据。 PromoRepublic 已与 80 多个特许经营品牌、400 多个营销机构取得了成功，改善了 25,000 多个地点的成果，还简化了决策。 这是通过其数据驱动的 Copilot 解决方案实现的，该解决方案充当个人数据分析师，将本地营销数据转化为可操作的业务见解。 无论您是新兴品牌还是成熟的多地点品牌或品牌组合，PromoRepublic 都可以帮助您自动化和优化您的营销工作。 您的品牌如何利用 Prom...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow 可以让您轻松理解并提升应用程序的声誉。 AppFollow 是一项与应用商店合作的集成服务。它包括用于审核管理和自动化、有机应用程序性能分析、竞争对手研究、应用程序性能监控和分析的工具。 AppFollow 可以让您轻松理解并提升应用程序的声誉。我们帮助超过 10 万+ 用户利用整个应用程序生命周期中的数据，借助我们工具的强大功能构建成功的应用程序： — 应用程序性能监视器； — 用户评论参与工具； — 应用程序增长加速工具； ——审查管理自动化； — 与 Salesforce、Zendesk、Slack、Helpshift、Tableau 等进行大量集成。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一个完整的用户生成内容平台，可以通过收集和展示来自满意客户的内容来轻松发展客户并与客户互动。 EmbedSocial 的开发旨在使机构、企业、影响者、内容创建者和营销人员能够通过在任何网站上实时生成所有社交内容、存储、审核、分析和发布用户生成的内容小部件来提升其内容营销策略。 它是一个先进、易于使用的平台，用于收集、策划、管理和以客户评论、推荐广告、主题标签活动、社交内容等形式在网站上显示用户生成内容 (UGC)。 为了帮助您创建令人难忘的用户生成内容策略，EmbedSocial 确保与 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twit...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 是一个由人工智能支持的应用商店营销和情报平台，使移动领导者能够优化其应用在应用商店中的自然和付费表现。 AppTweak 脱颖而出，成为业界最全面的平台，提供 ASO 情报、搜索广告活动管理、应用商店评论管理和市场情报。我们为应用营销人员提供工具、数据和托管服务，帮助他们做出更明智的决策并在竞争中保持领先地位。 AppTweak 的核心是 Atlas AI，这是我们专有的深度学习语言模型，自 2014 年以来一直在应用商店数据上进行训练。这项技术与无与伦比的支持相结合，使 AppTweak 成为 Uber、Zynga 和 The North Face 等移动领导者值得信赖的合...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - 适用于小型企业的排名第一的营销平台®。从设计、营销到 CRM，您所需的一切——为您的品牌加油®。由 Madwire® 提供支持 Marketing 360 是整合营销软件（技术）和专业营销服务（人才）的结合，所有这些都通过一个强大的平台提供。它拥有小型企业发展所需的一切，从设计、营销、CRM 和支付。该平台允许企业从一个界面访问和优化最重要的营销渠道，同时利用云中的人才（例如营销人员、设计师、开发人员、内容创建者和视频专业人士）按需执行营销。该平台提供全方位服务，并由经过认证的数字营销高管进行试点，以帮助促进品牌营销目标和目的。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个领先的基于云的通信平台，支持商务即时消息，以改善团队协作、提供卓越的客户服务和移动支付请求。它帮助业务服务部门在正确的时间找到正确的人。 Kimoby 利用企业已经掌握的数据和资源，通过即时营销活动、自动提醒、多媒体文件等轻松提高参与度和销量。
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity 为多地点企业和机构创造价值，提供一套工具来改进本地搜索和地图发现，通过直接客户参与（评论、推荐、问答和帖子）建立关系，并发现跨地点的见解以建立竞争优势。声誉很重要。掌控一切。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一个商业短信平台，旨在激发客户参与度。我们针对您的日常通信问题精心设计了即插即用的消息传递解决方案，以便您可以消除噪音并随时随地与客户联系。 Text Request 旨在与您一起扩展，从处理几个对话的一个人到发送数百万条消息的数千名员工，再到基于我们的 API 构建的自定义解决方案。请访问 textrequest.com，详细了解我们如何通过会话短信和客户参与来帮助像您这样忙碌的企业领导者。
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite 帮助企业监控、请求和展示他们的在线评论，以帮助增加社会认同并建立与客户的信任。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一个专门的本地SEO平台。其强大的本地搜索引擎优化工具和报告使代理机构和品牌能够提高本地排名，从本地搜索中产生更多流量和潜在客户，并管理评论/声誉。 iProspect、Mediacom、希尔顿和宜家等超过 5,000 家创新机构和品牌信任 BrightLocal 通过其行业领先的平台提高其本地搜索可见度。这些公司通过 BrightLocal 的 SEO 审核和报告、列表服务和管理工具及其在线声誉管理解决方案来实现这一目标。借助 BrightLocal，客户可以体验更好的本地搜索结果、节省大量时间，以及以更简洁的方式向关键利益相关者展示本地搜索的成功。套餐起价为 39 ...
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以来，Shopper Approved 已帮助超过 25,000 家在线企业收集的评分和评论比任何其他在线评论平台多出 10 倍。我们还是两次获奖的 Inc. 500 强公司、Google 官方评论合作伙伴，并且拥有 A+ BBB 评级。真正让 Shopper Approved 与众不同的是我们独特的能力，能够帮助我们的客户收集比竞争对手多 10 倍的评论，然后在尽可能多的战略位置展示这些评论，从而提高可见性、可信度、流量和收入。转换。与其他评论平台不同，我们对评论和其他形式的用户生成内容（例如问答）采取全面、高度战略性的方法，在进行搜索优化后，我们的客户能够将其网站流量提...
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 帮助优秀的企业获得应有的声誉、获得最高评价并赢得更多销售额。它是一个声誉营销平台，旨在通过吸引更多潜在客户和完成更多销售来帮助您的企业发展。 NiceJob 通过自动化收集客户评论和推荐的过程来实现这一点，并在所有营销渠道中利用它们来提高转化率、减少客户担忧并帮助您的企业获得最高评价。 * 领先的声誉营销平台。 * 轻松成为顶级企业并赢得更多销售额。 * 受到超过 7000 家企业的评级和信任。 将 Convert 网站添加到任何 NiceJob 计划中。转换网站保证比您现有网站的销售额至少增加 10%，确保您的网站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是一名水管工、...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
UpCity
upcity.com
UpCity 是一种资源，可帮助企业与他们信任的 B2B 服务提供商建立联系。我们在企业和服务提供商之间建立并促进成功的关系。 UpCity 拥有超过 70,000 家上市供应商（从营销机构、会计师事务所到人力资源顾问等），近 200 万家企业（并且还在不断增加）已访问 UpCity 来寻找满足其需求的最佳合作伙伴。我们的使命是促进成功的关系，因此我们创建了专有的数据驱动的推荐性评级，以帮助指导我们在每个本地市场和全国范围内排名和推荐顶级服务提供商。
Appbot
appbot.co
Appbot 为移动团队提供应用程序审查和评级工具，因此您可以在几分钟内了解用户对您的应用程序的感受。 Appbot 受到来自宝马、Twitter、微软和德意志银行等公司的数千名用户的喜爱。 Appbot 监控 iTunes、Google Play、Amazon 和 Microsoft 商店上所有国家/地区的应用商店评论，以及 Amazon 商店上的产品评论和 Alexa 技能。它显示用户情绪、错误和功能请求，并通过本机集成将这些反馈无缝地推送到应用程序开发和支持工作流程中。 Appbot 提供专有的情感分析和自然语言处理工具，以消除大规模理解评论的手动跑腿工作。使用我们的即插即用单词和主题工...
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...