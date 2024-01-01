替代项 - BrilliantDirectories

AtomChat

atomchat.com

AtomChat 为您的网站提供快速聊天解决方案。具有实时文本、音频以及视频通话选项。我们是一款随时可用的聊天应用程序/插件，可轻松与 30 多个平台集成，并让您的网站在几分钟内准备好聊天！该插件还为您提供以下功能： 群组或私人文本 - 这使您的用户能够进行一对一对话或启动群组文本链！语音和视频通话 - 现在，您可以在 AtomChat 的帮助下为您的用户提供只需单击按钮即可进行语音或视频通话的功能！我们保证安全可靠的连接，以确保您的用户可以不间断地相互交谈！协作功能 - AtomChat 还配备了一些功能，可帮助您的用户相互协作，让工作变得有趣！您的用户可以使用插件上的白板，也可以彼此共享屏...