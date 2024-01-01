替代项 - BrightTALK
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Remo
remo.co
使用 Remo 将真实的在线体验带入生活。 ✓ 所有类型的活动 ✓ 互动内容 ✓ 赞助横幅 ✓ 4 倍的参与度。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
RegFox
regfox.com
RegFox 事件注册功能更多，成本更低。我们的活动管理平台受到超过 50,000 个活动的信赖。从今天开始免费。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - ...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
Tikkl
tikkl.com
享受来自世界各地的身临其境的活动体验，无论是现场还是虚拟。或者使用我们强大的 DIY 解决方案举办您自己的难以抗拒的活动，从而提高出席率和收入。现在有了人工智能。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
EventLive
eventlive.pro
EventLive 是一款一体化活动直播应用程序和平台。它允许用户使用智能手机或专业设备进行直播，并邀请客人从任何设备加入。它适用于任何国家。观看者数量没有限制，并且视频可以点播长达一年。该应用程序具有多种功能，包括暂停和恢复流媒体、下载和备份视频以及使用徽标、欢迎消息和封面图像或视频自定义活动页面。 EventLive 按事件定价，购买多个事件可享受折扣。没有订阅。它提供退款保证和真正的人力支持。
Connect My Event
connectmyevent.com
完全可定制的活动平台，用于举办虚拟和混合活动。无论您的活动如何，无论您的观众规模大小，都可以按照您的方式进行组织并无缝交付。会议、现场表演、发布会、贸易展览、展览、直播、学术项目等都可以通过我们完全由用户控制的平台来组织、管理和交付
StreamCart
streamcart.com
StreamCart 是一款一体化 AI 支持的通信平台，可帮助您管理网络研讨会、视频会议、虚拟活动、现场活动注册、实时互动等。
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
streamGo
streamgo.events
我们想要与众不同。我们启动 StreamGo 是为了让在线活动变得更好。对于品牌和与会者来说都更好。长期以来，在线活动意味着演示者必须花费更多的时间来学习系统而不是学习其内容。与会者必须下载并安装程序才能观看活动。活动期间，视频和音频流会在没有任何警告的情况下丢失、缓冲并完全消失。坦率地说，这是一团糟，我们可以做得更好。我们现在的目标，和刚开始时一样；我们专注于卓越的客户服务，帮助品牌吸引在线活动受众。 StreamGo 帮助索尼、辉瑞、Retail Week 和 Speedo 等品牌讲述他们最重要的故事。我们也很乐意为您提供帮助。
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim 是一个创新的虚拟活动平台，具有互动功能，可帮助您举办引人入胜的活动。凭借可定制的 3D 虚拟展位、实时聊天和视频以及有关访客参与度的详细报告，ExpoSim 非常适合举办虚拟博览会、贸易展览等。我们的主要价值在于提供无缝、无忧的活动管理体验，最大限度地提高与会者的参与度和曝光度。我们还在探索元宇宙的实施，以将我们的平台提升到一个新的水平。