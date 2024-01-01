替代项 - Bright Data
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）为应用程序分析数据提供易于使用的平台和工具。与我们一起更有效地运行您的应用程序业务的每个阶段。
G2
g2.com
根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，销售额更高。 查找更多 B2B 联系人、丰富和验证记录、参与自动工作流程以及完成更多交易，所有这些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推动您的全球业务增长。
Sensor Tower
sensortower.com
推动应用程序增长的数据 Sensor Tower 为您提供数据和见解 需要掌握移动应用程序生态系统。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在量身定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户和合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
AppstoreSpy
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只需点击几下即可将数据转化为见解 - AppstoreSpy 为复杂任务提供易于使用的工具，帮助您实现移动突破。我们的工具提供的见解可以帮助用户确定哪个应用程序可以成为下一个大事件，击败市场上的竞争对手，或找到最佳的投资机会。我们拥有一系列产品，从允许您直接在 Play 商店中监控和跟踪应用程序数据的 Chrome 扩展程序到高级 API 功能。选择适合您的工具，无论是经典的 Market Explorer 还是我们独特的 Niche Finder — AppstoreSpy 专注于适合任何用户的可定制工具。只需点击几下即可将数据转化为见解 — AppstoreSpy 为复杂任务提供易于使用的...
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio Sma...
Versium
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Versium 是一家数据技术公司，帮助营销人员跨多个数字接触点和营销渠道更好地识别、了解并实现他们的理想前景。 Versium 行业领先的身份解析和洞察引擎为一套解决方案提供支持，可帮助营销人员将其覆盖范围大幅提高 5 倍。 Versium 的专有数据资产包括超过 20 亿个接触点和超过 2 万亿个洞察属性，创建了业界最丰富的 B2B2C 身份图谱和数据技术平台，帮助营销人员赢得客户。
Klue
klue.com
Klue 是一个由人工智能驱动的竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员和 CI 团队收集、策划和提供可操作的竞争对手洞察，以帮助销售人员赢得更多业务。 Klue 使企业销售团队能够通过提供有关竞争对手的动态洞察来赢得更多业务。该平台以独特的方式汇集了外部竞争情报和您所在领域团队的内部知识。然后，销售人员无论身在何处都可以轻松访问信息。由产品营销人员构建，旨在为组织在各种竞争环境中提供优势。
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面向人才领导者的人工智能平台和 B2B 销售勘探软件。 Draup 是销售和人才领导者的首选人工智能平台。
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通过 Foundry 意图驱动的 ABM 编排转换您的顶级客户 - 从而形成更大、更好的管道。
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Crayon 的竞争情报软件工具套件可帮助您发现并抓住机会，从而创造可持续的业务优势。
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使用 Zulu5 的广告智能工具探索您的广告风险和机会。我们的平台专为广告商、出版商和代理商而设计，使您能够识别过去的成功经验，调整现有的营销活动，并发现新的机会来推动营销活动成功并产生潜在客户。 zBoost 为广告活动提供强大的搜索和分析工具，使您能够完善公司的商业策略并发现新的市场机会。 zGuard 致力于确保数字广告中的品牌安全。我们的平台审核风险并快速解决有害风险，以保护您的品牌声誉并为消费者创造积极的体验。品牌安全对于确保广告放置在适当的环境中并遵守行业法规至关重要。选择 Zulu5 作为最好的广告智能工具集，帮助您实现广告目标。
TrustStar
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TrustStar AI 是一个实时市场情报洞察平台，利用人工智能帮助抵押贷款行业汇总和组织洞察。 TrustStar 是一个收集经过策划和验证的市场情报的平台，专为寻求对竞争性房地产机会的可行洞察的信贷员和销售经理而设计。 TrustStar 监控 40 多个数据点，包括本地趋势、近期销售活动、待售销售、价格活动、抵押贷款交易和贷款活动。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一个针对公共部门销售的市场分析平台。我们通过招标监控和市场情报帮助公司赢得公共合同。大数据已经在零售、消费者、B2C/B2B 领域得到大量应用。借助 Hermix，B2G（企业对政府）也可以使用现代分析。我们将 B2G 引入 21 世纪。我们支持日常销售、投标和预售： • 投标监控、电子邮件通知。 • 机会资格：预算、竞争、差距。 • 深入的市场情报：钱在哪里、谁买卖、什么、何时、何地、如何。我们帮助您在一个令人惊叹的、巨大的、稳定的市场：公共部门发展您的业务。 • 公共部门占欧盟GDP 的53%。 • 公开招标占GDP 的14%：欧盟为2 万亿欧元，全球为14 万亿欧元。 ...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 帮助快速消费品公司利用人工智能和机器学习打造赢得消费者青睐的产品。 Ai Palette的专利技术可以实时识别消费者趋势，揭示消费者驱动因素和动机，并帮助创建满足未满足的消费者需求的产品概念。 Ai Palette 目前正与一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括财富 500 强巨头。 Ai Palette 被 Tracxn 评选为 10 强 CPG 分析公司，被 StartUs 评选为 2021 年人工智能快速消费品初创公司 5 强，被 Slingshot 2019 评选为全球 15 强食品科技初创公司； 2020 年瑞士 Kickstart 创新大会上排名前 10 的...