在 Breathe，我们提供节省时间的软件，帮助中小企业将员工放在第一位。到目前为止，我们已经创建了两个易于使用的系统，一个用于简化人力资源管理，另一个用于管理员工轮班。这两个系统均由内部开发，专为员工人数最多为 250 人的企业而设计，并且使用起来超级简单。抛弃电子表格和耗时的文书工作，找到更好的员工管理方法。立即开始为期 14 天的试用，看看 Breathes 直观产品如何提供帮助。

网站： login.breathehr.com

免责声明：WebCatalog 与“Breathe”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。