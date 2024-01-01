替代项 - BrandChamp

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ClickBank
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ClickBank 是一家拥有自己市场的全球领先零售商。我们帮助卖家和企业家通过我们的全球联属网络增加销售额。
Impact
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Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
BirdEye
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BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
LTK
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Keyhole
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Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
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Meltwater
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了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
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