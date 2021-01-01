替代项 - Branch
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
OneSignal
onesignal.com
移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的移动营销活动，获得有关客户旅程的宝贵见解，并做出有影响力的决策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Braze
braze.com
实时提供相关的个性化客户体验。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家在线多渠道营销和消息软件提供商，为企业、非营利组织和各类会员组织提供移动营销、电子邮件营销、语音广播、即时消息和社交媒体营销工具。Trumpia 排名第 46 位在软件公司中排名第 33 位，在洛杉矶都市区排名第 33 位，在加州 100 强公司中排名第 80 位，在 Inc. 5000 家 2012 年增长最快公司名单中排名第 515 位。 2011 年，网站杂志将 Trumpia 评为软件公司前 3 名。 “移动服务领域前 50 名推动者和推动者”。Trumpia.com 总部位于加利福尼亚州阿纳海姆，由总部位于加利福尼亚州的 DoCircle, Inc. 所有和运营...
Adjust
adjust.com
移动测量变得简单：Adjust 将您的所有营销活动统一到一个强大的平台中，为您提供扩展业务所需的见解。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
TextUs
textus.com
TextUs 是面向招聘人员和销售人员的领先消费者参与平台，可推动渠道创建并提高转化率。用户喜欢 TextUs，因为它使他们能够更有效地与候选人、潜在客户和客户进行沟通。通过更快地获得更多响应、改善销售周期转换和候选人进入市场的速度，最大限度地提高工作效率。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Attentive
attentivemobile.com
用于增加移动用户并传递相关消息的创新平台。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
Iterable
iterable.com
与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Appcues
appcues.com
用户入门仅仅是一个开始。 Appcues 使产品主导的团队能够在没有开发人员的情况下衡量和提高产品采用率。创建一个免费帐户即可开始。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 1,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 Prokeep：- 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行超过 1100 ...
Mobiz
app.mobiz.co
通过直接发送到客户手中的动态、高转化率登陆页面来增强您的短信营销。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Airship
airship.com
通过为企业品牌构建的客户互动平台，在客户生命周期的每个阶段传递有意义的消息。了解更多。
Sonar
sendsonar.com
短信为销售和营销团队如何与潜在客户和现有客户建立有意义的关系开辟了新的可能性。确定潜在客户资格、转化潜在客户以及与客户互动可能具有挑战性。隆重推出 Marchex Sonar，这是专为企业打造的智能短信平台。利用人工智能的力量来自动执行初始沟通、后续行动、日程安排、点滴活动等。凭借评价最高的用户界面和用户体验之一，Sonar 为销售和营销团队在客户喜欢的渠道上提供了最佳的功能套件。数十种集成使您能够通过 CRM 或技术堆栈与客户无缝连接。借助 Marchex Sonar 转化更多潜在客户、更有效地参与并增加收入。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户参与的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Airbridge
airbridge.io
适用于网络和应用程序的通用归因平台，可衡量跨设备、身份和平台的真实营销效果。
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
Leanplum
leanplum.com
通过优化的多渠道消息传递和活动编排建立持久且有价值的关系，从而最大限度地提高客户参与度。
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss 是第一个针对多家庭的 AMN（自动移动培育）工具。与最广泛使用的多户型 CRM 和物业管理软件的强大集成使客户能够通过定制和个性化的登陆页面来培养潜在客户。 Nurture Boss 客户的参与度比短信营销高 3 倍，比电子邮件营销高 5 倍。
Notifyre
notifyre.com
利用 Notifyre 的安全短信和传真解决方案提升您的业务通信。通过电子邮件、应用程序在线简化短信和传真流程，或通过我们对开发人员友好的短信和传真 API 轻松集成。我们已通过 ISO 27001 认证并完全符合 HIPAA 标准，为您的传真和 SMS 消息提供最高的安全性。受益于灵活的即用即付传真和短信以及超值接收传真计划。传真功能包括： - 在线传真、电子邮件至传真、传真 API - 在线传真号码 - 传真号码移植 - 传真广播 - 向 200 多个国家/地区发送国际传真。短信功能包括： -短信在线。电子邮件至短信、短信 API - 批量短信 - 虚拟短信和彩信号码 - 订户管理 - 联...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。在几分钟内构建、托管和创建应用程序。
Endear
endearhq.com
Endear 是第一个零售客户关系管理平台，专为店内员工发送和跟踪个性化客户服务而构建。 Endear 与销售点和其他相关应用程序连接，将您的所有客户信息、注释和购买历史记录整合到带有实时报告的统一配置文件中。将其视为客户信息的小黑皮书、向客户发送消息的工具以及跟踪客户的分析 - 全部都在一个易于使用的应用程序中。
Coupontools
coupontools.com
使用移动优惠券软件，您可以创建和传播可兑换、可追踪和可验证的移动优惠券和交易。
Bryj
bryj.ai
通过人工智能驱动的 SaaS 平台，Bryj 在预算范围内以更少的技术资源更快地提供令人难以置信的端到端移动应用程序体验。 Bryj 平台通过单一来源解决方案为应用程序提供支持，该解决方案无缝连接企业系统，提供智能分析和 AI，支持 UX 营销工具，并利用应用程序工作室配置器来推动世界一流的客户体验。您可以相信，我们拥有启动和维护成功的移动应用程序所需的一切。受益于我们技术和专家团队的持续支持，您永远不必担心未来的操作系统或设备更改、应用程序商店发布、监控或安全性。让我们处理技术细节，以便您可以专注于发展您的业务。这就是企业级的安心。
Boingnet
boingnet.com
Boingnet 是一个面向直邮营销人员、代理商和印刷商的直销自动化平台。 Boingnet 营销人员通过个性化 URL (pURL) 开发强大的多渠道，可跟踪响应、个性化 Web 和电子邮件渠道，并与营销自动化和 CRM 平台集成。我们的新受众功能可让您使用任何网络、登陆或电子商务平台，同时获得传统 pURL 系统的个性化和跟踪。立即注册无风险 60 天免费试用。
Atomic.io
atomic.io
在您的应用程序内提供下一代客户体验。 Atomic.io 是您的应用内客户互动工具，可让您在最安全的渠道（您的应用）内快速向客户发送超个性化、可操作的消息。 Atomic.io 的阅读率高达 94%，转化率比电子邮件高 14 倍，事实证明 Atomic.io 可以提高客户参与度。我们正在为一些最大的品牌提供应用内互动，例如 ANZ、Westpac、Movember、Foodstuff、Fisher Funds、BNZ 和 Kiwi Bank。 Atomic.io 可轻松集成到您现有的 Salesforce Marketing Cloud Journey Builder，让您可以轻松地从旅程画布...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai 是一个由人工智能驱动的一站式用户获取平台，供广告商在全球范围内获取优质广告位。我们随时通过不同的营销活动类型在正确的时间接触正确的用户，帮助您实现绩效目标。我们提供 4 种营销活动类型：用户获取、提升/奖励、OEM、影响者营销。基于人工智能的实时优化根据应用程序的历史表现、广告材料和目标受众优化营销活动，以提高效率。一对一的客户成功支持在应用程序营销活动期间和之后提供一对一的客户支持，以便在发布后提供持续的帮助 - 包括每周报告、每月战略审查和竞争对手分析，以保证 KPI 的实现。量身定制的策略活动专门针对您的应用程序的品牌和移动增长策略量身定制，以确保提升用户体验、高质...
Appnext
appnext.com
Appnext 是最大的独立应用程序发现平台，提供市场上唯一的推荐引擎，涵盖应用程序内和设备上的发现。 Appnext 发现平台通过用户日常移动旅程中的 20 多次互动，提供 6.5B 每日应用程序推荐。通过与顶级 OEM、运营商和应用开发商的直接合作，Appnext 利用其“时间线”技术预测用户下一步可能使用的应用，在 10,000 多个移动接触点创造了发现体验。 Appnext 的建议正在帮助应用营销人员吸引更多活跃用户，并让他们的应用被发现、使用和重复使用。
Upaknee
upaknee.com
Upaknee 是电子邮件和短信通信技术的领先提供商。我们提供强大的平台，为组织提供简单直观的工具集，作为在线沟通以及与客户、联系人和支持者互动的方式。我们的专长包括电子邮件通讯、活动、订阅中心、小部件、表格、短信通知等。
Reteno
reteno.com
Reteno 是一个面向应用优先企业的用户参与平台。 Reteno 的功能有助于减少客户流失并充分利用您的营销传播。 Reteno 可以通过移动和网络推送、应用内、应用收件箱、电子邮件、短信和即时通讯工具轻松管理营销活动。该平台允许 - 跟踪用户行为； - 合并来自所有连接源的客户数据，包括 Firebase、BigQuery 和 PostgreSQL； - 创建具有无限条件的超级目标细分市场，以提供最相关的优惠； - 使用我们的机器学习算法预测客户的需求； - 自动个性化内容，包括产品推荐； - 在几分钟内启动现成的自动化营销活动； - 全渠道沟通以获得更大的覆盖面和重复销售； - 发送多语...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen 是互联网的非接触式数字支持层。 Openscreen 支持通过跨供应链、商业和客户参与的广泛 API、SDK 和解决方案创建基于 QR 码的交互式应用程序。 Openscreen 允许企业随时随地与客户和资源会面、互动和交易，将物理和手动交互转变为数字流程。 Openscreen 为基于二维码的应用程序提供支持，以简化运营、吸引客户并推动洞察。
Notificare
notificare.com
Notificare 是一个领先的强大客户参与平台，可帮助品牌（重新）吸引受众、揭示客户行为并提高转化率。一款单一工具，具有应用程序推送、网络推送、电子邮件、短信和移动钱包渠道，可提供最具吸引力的消息和交互。成立于2012年，总部位于荷兰鹿特丹。 Notificare 已通过 ISO/IEC 27001:2013 认证。自豪地为 Rituals、Hunkemöller、ICI Paris XL、Jumbo 超市和 G-Star 等客户提供服务。每个超级英雄都需要一个助手。通知网
Appgain.io
appgain.io
Appgain 是一个全栈网络和移动营销平台，帮助移动和网络应用程序在一个平台上获得更多用户并提高参与度。 2020 年花费 2000 亿美元，只是为了让你下载应用程序，而其中 75% 的人从来不打开应用程序！ Appgain.io 致力于重新吸引流失的 75% 应用用户。我们的平台将使您能够： - 通过向用户发送短信、电子邮件、推送通知等，通过全渠道与用户建立联系。 - 通过向用户发送视频和丰富的推送通知，将您的参与率提高 10 倍 - 通过创建智能深度，使您的激活率翻倍链接。 - 通过我们的卸载跟踪和再营销解决方案重新吸引您失去的用户。 - 通过多渠道的个性化消息自动响应用户的行为。即废弃...
Apester
apester.com
通过交互式内容体验增强您的营销和渠道，从而产生更多潜在客户、吸引和转化用户并提高保留率。
Sakari
sakari.io
Sakari 是一种批量短信服务，用于发送公告、提醒、警报、确认和营销活动。
Mobivity
mobivity.com
Mobivity 帮助餐厅和其他实体零售品牌管理数字世界中的客户联系，以增加他们的访问频率和消费金额。我们的核心是餐厅和零售商的客户参与平台，帮助他们通过移动消息直接接触客户。我们的解决方案通过捕获和利用 POS 交易记录来自动分析客户习惯并提供定制优惠和促销活动，从而提高客户参与度、频率和忠诚度。 - 我们目前支持超过 36K 个位置。 - 我们最近获得了 2020 年 MarTech 突破奖最佳移动消息营销解决方案。 - 我们成立于 2008 年。 - 我们的总部位于美丽的亚利桑那州钱德勒。有关 Mobivity 的更多信息，请访问 mobivity.com。
Foursquare
location.foursquare.com
Factual 是一家位置数据公司，帮助营销人员及其组织利用位置更好地了解、接触和吸引消费者。位置数据是推动营销人员和品牌做出更明智业务决策的关键。现在，我们的世界是移动的，计算无处不在，位置数据的力量可以帮助公司为其受众提供个性化的相关体验。客户使用 Factual 的洞察、定位、衡量和数据丰富产品来制定和执行数字广告策略、了解受众、衡量成功并支持创新的业务解决方案。 Factual 的客户和合作伙伴包括苹果、Facebook、Uber、Snap、谷歌和微软等多家价值数十亿美元的公司。全球 6,000 多个领先品牌使用事实数据，其中包括所有 50 个顶级国家广告商（根据 AdAge）。其数据...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家实时数据解决方案公司，为数据驱动的营销人员提供领先的全渠道衡量和归因解决方案。 Kochava 的营销操作系统™ (m/OS) 为广告商和发布商提供了一个无缝集成和管理客户身份、衡量和数据控制的平台。与当今使用的复杂、孤立的技术堆栈不同，m/OS 采取了下一步：将所有数据和关键的全渠道解决方案统一到一个超越数据聚合和报告的有凝聚力的操作系统中。 m/OS 为无限的广告商和发布商工具提供了基础，包括在平台上构建第三方解决方案的选项。通过设计，m/OS 通过使数据可访问且可操作来促进成功，从而最大限度地提高投资回报率。凭借以客户为导向的创新文化、对数据安全的专注以及...
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence 解决了跨不同平台吸引和留住用户日益重要的业务需求。 Pyze 通过聚合跨平台的用户行为来开发整体用户档案，并支持实时、有针对性的参与和个性化活动，以确保所有用户的个性化体验： - 通过了解用户集群、趋势、模式和异常情况来获得竞争优势 - 提供个性化的参与、内容和基于操作、行为和使用里程碑的用户体验 - 运行自动化营销活动，以最大限度地提高品牌忠诚度、收入、参与度或期望的业务目标 Pyze 提供一个营销和情报平台，旨在使移动和网络应用程序发布商通过自动化分析、参与度最大化增长和个性化。 Pyze 利用机器学习根据共享特征对用户进行自动细分，并实现...
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine 通过让每个人都变得简单轻松的在线营销来帮助企业发展。我们创建精美、高影响力的营销活动，自动投放并跟踪参与度，以显示谁准备好进行对话。我们的平台加强了与客户、合作伙伴和潜在客户的关系，以更少的工作发现更多机会。