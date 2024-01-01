替代项 - Botify
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一个网站，用于分析不同地区和语言的 Google 搜索中热门搜索查询的流行程度。该网站使用图表来比较不同查询随时间的搜索量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，这是一项显示搜索趋势数据的更复杂、更先进的服务。 2012 年 9 月 27 日，Google 将 Google Insights for Search 合并到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的一项网络服务，允许网站管理员检查索引状态并优化其网站的可见性。 2015 年 5 月 20 日之前，该服务称为 Google 网站管理员工具。 2018 年 1 月，谷歌推出了新版本的搜索控制台，并对用户界面进行了更改。 2019 年 9 月，旧的 Search Console 报告（包括主页和仪表板页面）被删除。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 网站管理员工具是一项免费服务，作为 Microsoft Bing 搜索引擎的一部分，它允许网站管理员将其网站添加到 Bing 索引爬虫、查看其网站在 Bing 中的性能等等。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
Frase
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通过集成的内容优化和对话式人工智能工具来增加自然流量、转化率和收入。立即创建一个免费帐户。
WriterZen
writerzen.net
一站式内容解决方案，可满足您的数字写作需求，从 SEO 主导的关键字聚类到 SERP 命中。
Surfer
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SE Ranking
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Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Moz
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BL.INK
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Rebrandly
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具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
MarketMuse
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MarketMuse 使用人工智能和机器学习来帮助您制定内容策略、加速内容创建并为内容决策提供信息。
Optimizely
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Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Keyword Tool
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Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
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转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove 是一家跨国软件即服务 (SaaS) 公司，为网站治理创建基于云的工具和服务。 Siteimprove 成立于 2003 年，总部位于丹麦哥本哈根，在奥地利、澳大利亚、加拿大、丹麦、英国、芬兰、法国、德国、意大利、日本、荷兰、挪威、瑞典、瑞士等多个国家积极开展业务。美国。 2017 年，Siteimprove 的收入为 4200 万美元。
BrightEdge
brightedge.com
BrightEdge 是领先的 SEO 解决方案和内容绩效营销平台，帮助超过 1,700 名客户产生更多自然流量。 BrightEdge 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，在纽约、西雅图、芝加哥、克利夫兰、东京、悉尼和伦敦设有办事处。立即联系我们获取 SEO 演示。
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Akamai 是领先的内容交付网络 (CDN) 服务提供商，提供媒体和软件交付以及云安全解决方案。
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