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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
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人工智能支持的分析可减少广告支出并增加销售额。 BOSCO™ 可以预测在所有渠道中将在线支出分配到何处以获得最大回报，使您能够以 96% 的准确度预测未来绩效。
网站： askbosco.io
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