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使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 BOSCO 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

人工智能支持的分析可减少广告支出并增加销售额。 BOSCO™ 可以预测在所有渠道中将在线支出分配到何处以获得最大回报，使您能够以 96% 的准确度预测未来绩效。

网站： askbosco.io

免责声明：WebCatalog 与 BOSCO 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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