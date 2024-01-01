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Boost.ai 致力于提供卓越的客户体验，处于企业级对话式 AI 的前沿。 Boost.ai 致力于实现人与组织之间无与伦比的互动，利用尖端技术负责任地突破人工智能的界限。其专有的自学习人工智能平台使企业能够大规模自动化交互，提高效率并推动积极成果。 Boost.ai 的虚拟代理深受各行业企业的信赖，始终将解决率保持在 90% 以上，每天自动执行数千次交互。 Boost.ai 成立于 2016 年，由 Nordic Capital 支持，总部位于挪威桑内斯，在洛杉矶、哥本哈根和伦敦等城市设有全球办事处。

目录:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

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