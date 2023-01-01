WebCatalog
Booktab

Booktab

web.booktab.it

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Booktab”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Booktab是一个咨询和学习多媒体教科书的平台。通过 Booktab，您可以访问您的数字图书馆。点击一本书将其打开并翻阅页面。您将能够注释、下划线、记笔记，但不仅如此：在 Booktab 书籍上，您可以找到意大利语和原始语言的教育视频、交互式动画、音频、可编辑概念图和交互式练习来测试您的知识。

网站： booktab.it

免责声明：WebCatalog 与“Booktab”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

SweetHive

SweetHive

sweethive.com

iGrest

iGrest

live.igrest.it

Banca Sella

Banca Sella

sella.it

Oxygen Car

Oxygen Car

app.oxygencar.it

BonusX

BonusX

app.bonusx.it

EasyNido

EasyNido

easynido.it

Alfred24

Alfred24

app.alfred24.it

Lidl Italia

Lidl Italia

lidl.it

Venice Classic Radio

Venice Classic Radio

veniceclassicradio.eu

Libero

Libero

libero.it

Decathlon Italia

Decathlon Italia

decathlon.it

Halaxia

Halaxia

halaxia.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策