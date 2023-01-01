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Booktab是一个咨询和学习多媒体教科书的平台。通过 Booktab，您可以访问您的数字图书馆。点击一本书将其打开并翻阅页面。您将能够注释、下划线、记笔记，但不仅如此：在 Booktab 书籍上，您可以找到意大利语和原始语言的教育视频、交互式动画、音频、可编辑概念图和交互式练习来测试您的知识。
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