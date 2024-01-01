替代项 - Booksy Biz

Glopal

merchants.glopal.com

Glopal 简化了电子商务商家的国际发展，向全世界的客户开放。我们使企业能够快速、无缝地扩展到新市场，而无需承担风险和复杂性。我们的跨境平台帮助全球品牌扩大国际销售，同时提供一流的买家体验。通过 100 多个以当地语言、当地货币以及当地运输和付款方式完全本地化的商店版本，立即转化更多的全球买家。 Glopal 为全球一些最大的零售品牌的国际业务提供支持。 Glopal 的跨境解决方案涵盖了国际电子商务的整个周期。我们的营销服务帮助全球品牌扩大国际客户获取规模，全面的本地化推动更高的参与度和转化率，合规和履行服务为买家提供透明的体验，同时消除监管风险。主要服务/专业领域： 1. 营销解决方案：...