替代项 - BlueSnap
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Connectbase
connectbase.com
我们为连接行业提供位置洞察和自动化工具，帮助他们赢得更多交易。改变您的网络购买和销售。
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow 成立于 2021 年 1 月，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是专门为 B2B SaaS 构建的全周期收入自动化平台。 MonetizeNow 的统一报价 (CPQ)、计费和使用平台创建了一个简化的报价到现金 (Q2C) 流程，可管理所有价格模型和销售渠道，而无需在 GTM 架构中使用单点解决方案。
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts 的使命是通过为加工车间、合同制造商和精加工公司提供最先进、安全、基于云的估算和报价系统来帮助他们改善和发展业务。 Paperless Parts 是一个估算和报价平台，支持各种制造工艺，如数控车床、数控铣瑞士螺丝加工、钣金制造、增材制造、线切割、水射流、激光切割和铸造聚氨酯。无纸化零件不仅仅是一个报价工具，还是一个销售、定价和创收工具。无纸化零件软件将现代业务流程自动化工具与可配置的几何定价引擎相结合，从而提高报价流程的速度和一致性，从而简化了制造商现有的工作流程。该平台与 CRM 和 ERP 系统集成，可增强前台运营和销售团队的能力，并能够更有效地响应各种制造...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
DealHub.io
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由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。