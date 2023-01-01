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Blocks & Files 是一个存储新闻、信息和分析网站，涵盖存储介质、设备（从驱动器到阵列到基于服务器的存储）、云存储、网络和协议、数据管理、供应商和标准。我们发布存储行业事件和发展的新闻、观点、观点和分析，旨在让存储用户、开发人员、顾问、营销人员、销售人员、支持人员、分析师和其他参与 IT 存储的人员了解最新动态。

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