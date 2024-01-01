替代项 - Block Advisors
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
ADP
adp.com
ADP 提供行业领先的在线薪资和人力资源解决方案，以及税务、合规、福利管理等。通过 ADP 获得最佳效果。
Kwork
kwork.com
Kwork 是一个全球自由职业市场，提供起价 10 美元的固定价格服务。从网页开发和设计到音乐创作、SMM、SEO、视频编辑等等 - 总有一款服务可以满足您的各种需求！
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Osome
osome.com
我们将您从手工会计中解放出来，理清电子商务，并成立公司。在您发展业务的同时，让我们的专家处理发票、报告和税务事宜
Alight
alight.com
从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
作为全球专家解决方案的领导者，我们帮助专业人士在健康、税务、会计、金融和法律领域最重要的时候发挥深远的影响。
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 是一款面向中小型企业的 Quickbooks 和 Xero 簿记、会计和咨询解决方案。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款简单而强大的基于云的招聘工具，可以轻松发布到招聘网站和管理候选人。轻松创建新的职位帖子并将其发布到重要的职位委员会。通过社交媒体进行宣传并审查简历、下载提交的文件并附加反馈、评级和关键字。 TriNet Hires 在线和移动应用程序使您的企业能够快速高效地聘用最优秀的人才。
Bench Accounting
bench.co
Bench 是美国最大的小型企业专业簿记服务公司。今天开始免费试用，我们将为您记账一个月。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
Pilot
pilot.com
专注于您的业务，了解我们的专业簿记员在软件超能力的帮助下，正在照顾您的账簿。
Zeni
zeni.ai
人工智能驱动的初创公司财务团队。 借助 Zeni 的智能簿记、会计和 CFO 服务，解锁实时财务洞察和全方位服务的财务团队。
Crowe
crowe.com
Crowe 是一家公共会计、咨询和技术公司，将深厚的行业和专业知识与创新技术联系起来，通过倾听客户的业务、行业趋势以及他们面临的挑战，诚信、客观地为客户创造价值。
Fincent
fincent.com
体验无缝的财务管理。简化 ✓ 簿记 ✓ 报税 ✓ 发票和付款 ✓ 费用跟踪等。预订演示！
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark 提供在线会计，其中包含自动会计和专用客户团队，以简化税务准备、发票、付款、费用跟踪等
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。
Ceterus
ceterus.com
自动化就在这里——让它成为您会计的一部分！ 无论您是小型企业企业家还是支持小型企业的注册会计师事务所，您都需要自动化才能在当今的市场中竞争。 Ceterus 结合了簿记和报告流程中自动化步骤的技术，从而降低了成本、提高了准确性并缩短了结账时间。我们的客户和合作伙伴依赖我们的技术，以便他们能够专注于自己的业务和客户。 为您的会计带来自动化，而无需中断您的业务。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR 是全球领先的就业平台，让企业能够轻松地在国际上聘用团队。 ChaadHR 负责数十个国家的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。我们铁定的知识产权保护和行业领先的安全保证让您在全球范围内高枕无忧。我们只收取固定的一笔低统一费率费用，而不是按百分比收取，以便帮助您控制预算。
Allevity
allevity.com
Allevity 让客户可以自由地重新做他们喜欢做的事情。 45 年来，他们通过一整套全面的雇主解决方案让雇主安心无忧。客户相信 Allevity 能够专业地处理他们的人力资源、工资、招聘和人员配置。 Allevity 的使命是成为您的最佳商业决策。人力资源 Allevity 通过以下方式帮助您经营业务： - 解读不明确的雇佣法律和法规 - 使您的公司符合劳工标准 - 处理福利和工人赔偿 - 将您从繁琐的员工任务中解放出来 薪资 Allevity 的薪资外包选项让您有时间重新投入工作。我们提供： - 薪资处理的繁重工作 - 真正合作伙伴关系的体验 - 为您的帐户配置的软件框架 您保留： - 您...
PayEntry
payentry.com
Payentry 提供的技术使薪资服务变得简单——强大的处理引擎以及最直观的工作流程和用户体验。我们的最新版本 NextGen 使 Payentry 在线薪资软件平台变得更快、更集成且更易于使用。了解与我们的客户一起构建、为我们的客户打造的薪资平台的不同之处。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
G&A Partners
gnapartners.com
通过在人力资源、员工福利、工资管理和工作场所安全领域提供经过验证的解决方案和技术，G&A Partners 减轻了繁琐的管理任务的负担，使企业主能够将时间、才能和精力集中在公司发展上。作为人力资源外包提供商，G&A Partners 为您提供专注于业务所需的时间。我们的合作伙伴关系并不是从推销开始，而是从发现您独特的业务需求并制定定制的、透明的解决方案开始。凭借经过认证的人力资源专家、尖端技术和以客户为中心的方法，我们可以减轻您的人力资源负担，并帮助您制定人员战略，将时间重新交到您手中。
Insperity
insperity.com
自 1986 年以来，Insperity 提供人力资源和业务解决方案，帮助美国最好的公司繁荣发展。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力资源、工资和工资管理、员工福利和福利管理、401(k)、工人薪酬和人力资源解决方案。
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一个虚拟的个人和企业所得税准备平台，为申报者与专门的注册会计师进行匹配。我们的目标是将家庭在线报税的便利性和低廉价格与专业准备的纳税申报表的保证结合起来。我们的平台允许用户与税务专业人士进行虚拟交流和共享所得税文件，同时省去他们必须完成与传统自助在线平台相关的冗长复杂调查问卷的麻烦。我们独特的低管理费用业务模式使我们能够比传统的步入式税务准备特许经营节省约 50%，从而使我们能够为客户提供真实且可识别的价值主张。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket 是一家提供在线报税服务的公司。
Collective
collective.com
Collective 是第一个专为单一企业设计的在线后台平台。 Collective 的技术和值得信赖的顾问团队让我们的会员可以自由地专注于重要的事情，处理从企业注册到会计、簿记、税务服务以及进入蓬勃发展的社区的一切事务，所有这些都在一个平台上进行。我们的会员加入后第一年平均节省 10,000 美元。通过 Collective，我们希望您能够像全职工作一样顺利地经营自己的企业。我们由一群连续创业者和单一企业经营，他们相信让个体经营者能够享受与大公司相同的税收优惠。
Profit Matters
profitmatters.co
利润很重要 簿记可确保您每个月的财务报表都是准确的。我们热爱企业家，理解他们的痛苦。准确的财务数据可以带来更好的决策，进而带来更好的利润。
Digits
digits.com
数字就是会计，经过重新想象。想象一下干净的账簿、深刻的见解和直观的报告，所有这些都在月底（而不是晚 2-3 周！）交付，成本是任何传统公司的一半。 Digits 在 20 多年来构建了第一个现代会计平台，该平台从头开始设计，旨在为技术领先的企业实现簿记和会计的自动化。 Digits 将尖端人工智能与美国专业注册会计师结合起来，为种子期至 B 轮融资的公司提供全方位的会计和簿记服务。