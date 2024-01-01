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Blind Zebra 是一家精英销售和客户成功辅导公司，专注于为面向客户的团队提供完整的客户旅程培训。所有 Blind Zebra 培训都建立在简单而强大的 Think-Do-Say™ 方法的基础上，该方法首先依赖于我们“出现”时（与客户、潜在客户或其他任何人一起）时所携带的能量。由于面向客户的团队共同负责您的客户旅程和收入目标，因此我们相信他们也应该拥有共同的语言和积极向上的团队文化。斑马盲人辅导创建共享的思想、行动和语言，以实现更无缝的客户体验和更好的 KPI 绩效。 ChurnZero、Emarsys、Kronologic、Terminus 和 Salesforce 等 100 多家公司依靠 Blind Zebra 使用我们独特的 Think-Do-Say™ 方法来支持其面向客户的团队。要了解更多信息，请访问 https://blind-zebra.com。
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