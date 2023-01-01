Bizstim 是一款一体化商业软件平台。如果您经营基于服务的企业，Bizstim 可以帮助刺激销售并自动执行日常任务。通常使用 Bizstim 的行业包括 SAT 准备、辅导、法律服务、驾驶员培训、治疗师、园林设计师等等。核心功能包括：客户信息存储、日程安排和提醒、客户报告、计费和发票以及人力资源。我们的目标是解决您最大的痛点，例如：安排和提醒尽可能自动化，使用自动化简化发票和付款收集。我们的一些客户每个月都会毫不费力地收集数百张发票。相反，他们让软件计算帐户余额，向客户收费，向客户发送发票收据，并观察收入存入他们的帐户。

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