替代项 - BistroUX

Deliveroo

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食物。我们懂了。我们都有自己的最爱。通过 Deliveroo，您可以将您喜爱的当地餐厅和外卖直接送到家门口。 一切都在菜单上。从肯德基、Wagamama、Nando’s、汉堡王和赛百味等深受全国喜爱的连锁店，到当地美食和您最喜欢的外卖，我们都准备好了，等待您随时享用。从中餐到古巴菜，从寿司到沙拉、披萨到秘鲁菜，Deliveroo 上有适合所有人的美食。 如果您的牛奶或鸡蛋用完了，您还可以从我们的杂货合作伙伴处订购，然后将您的必需品直接送到您家门口。 当我们吃得好时，我们就会感觉良好。所以成为我们的客人吧。 从英国深受喜爱的连锁店订购外卖食品，包括 Wagamama、Shake Shac...