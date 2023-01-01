替代项 - Bing Chat
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Bard
bard.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Poe
poe.com
快速、有用的人工智能聊天。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Chat AI
gtchat.ai
欢迎使用 CHAT AI，这是一款人工智能聊天机器人，它使用最新的自然语言处理技术与您进行智能且引人入胜的对话。只需输入您的消息，CHAT AI 就会周到且个性化地回复。 无论您是想撰写长篇内容（散文、电子邮件、文章等）、谈论时事、分享您的想法和感受，还是进行随意的对话，CHAT AI 都可以倾听您的声音并与您互动。凭借不断发展的AI技术，
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
SimSimi
simsimi.com
SimSimi 是有史以来最可爱、最聪明的人工智能聊天机器人。你可以随时随地与 SimSimi 交谈，有时你可以教它说你想说的话。