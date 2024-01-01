替代项 - BigMarker
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前称为 Hangouts Meet）是 Google 开发的一项视频通信服务。它是替代 Google Hangouts 的两个应用程序之一，另一个是 Google Chat。 Google 计划于 2019 年 10 月开始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款电信应用程序，专门通过 Internet 在计算机、平板电脑、移动设备、Xbox One 控制台和智能手表之间提供视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。用户可以传输文本、视频、音频和图像。 Skype 允许视频电话会议。 截至 2010 年底，全球用户数量超过 6.6 亿，截至 2015 年 8 月，估计每月活跃用户超过 3 亿。2012 年 2 月，Skype 同时在线用户数为 3,400 万。2020 年 3 月，Skype每月有 1 亿人使用，每天有 4000 万人使用。由于 COVID-19 大流行，每日用户数量比上个月增加了 70%。Skype 于 ...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一个一体化业务平台，用于创建和扩展您的知识业务。立即免费试用 Kajabi，试用 14 天。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Zoho Cliq
zoho.com
简化团队沟通以推动工作向前发展。 Zoho Cliq 通过有组织的对话、易于查找的信息以及连接到您喜爱的工具来简化您的团队沟通。
Mighty Networks
mightynetworks.com
为 Mighty Network 中的所有内容创建会员资格，或对高级课程和团体收取费用 - 设置简单，甚至更容易销售。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
Whereby
whereby.com
无需登录或下载即可轻松召开视频会议。具有屏幕共享、录制等功能的视频会议。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Zoho Meeting
zoho.com
满足您的在线会议和网络研讨会需求的网络会议软件。 Zoho Meeting 是一个安全的在线会议平台和网络研讨会解决方案。随着世界拥抱远程工作，在线应用程序（尤其是网络会议软件）的安全和隐私正在成为人们关注的话题。 Zoho Meeting 遵循协议，通过加密并遵守国际公认的安全和隐私标准来保护您的在线信息。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Gather
gather.town
Gather 是一个视频通话空间，可让多人同时进行单独的对话，并像在现实生活中一样轻松地进出这些对话。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容纳 1,000 名参与者的高清音频会议、屏幕共享和视频会议。注册一个免费帐户。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 让用户可以在线见面和聊天，Amazon Chime SDK 让开发人员可以将音频和视频协作添加到他们的应用程序中。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用于消息传递和协作的开源服务器和客户端软件。要了解更多信息，请访问 https://www.zimbra.com。
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