替代项 - BibGuru

Mendeley
mendeley.com
Mendeley是一款参考管理工具，帮助学术研究人员组织文献、生成书目，并与他人共享研究资料。
R Discovery
discovery.researcher.life
R Discovery是一款免费应用，帮助学生和研究人员查找和阅读研究论文，并提供音频摘要和AI翻译功能。
Zotero
zotero.org
Zotero是一个免费的工具，帮助用户收集、组织和引用研究资料，并支持PDF注释和多设备同步。适用于Windows、Mac和Linux。
Paperpile
paperpile.com
Paperpile是一款基于Web的参考管理工具，帮助用户组织和管理研究PDF，支持注释和引用，适用于Google Docs和Microsoft Word。
AfforAI
afforai.com
Afforai是一个AI聊天机器人，可以搜索、总结和翻译信息，帮助用户高效处理研究文档和管理参考。
Scopus
scopus.com
Scopus是一款涵盖科学、技术、医学、社会科学和人文艺术领域的学术文献数据库，提供引用跟踪与分析工具。
Paperguide
paperguide.ai
PaperGuide是一个集成平台，帮助用户快速管理研究、写作、引用和分析文献，简化学术研究过程。
MyBib
mybib.com
MyBib是一款自动生成APA、MLA、芝加哥等风格参考文献的工具，帮助用户组织和管理引用。
ReadCube
readcube.com
ReadCube是一个学术文献管理工具，帮助研究人员组织、共享和注释文献，并提供高级搜索和云存储功能。
figshare
figshare.com
Figshare是一个用于管理和共享研究数据的平台，支持多种文件类型，并为每个项目分配DOI，促进学术合作与透明性。
EndNote Web
endnote.com
EndNote Web是一款在线引用管理工具，帮助用户组织、格式化参考文献，并与文档处理软件集成。
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge是一个软件发现平台，支持开发、下载和发布商业及开源软件，连接用户与超过500,000个项目和60,000种软件。
Petal Cite
petal.org
Petal Cite是一款免费在线引用管理工具，帮助用户发现、组织、引用和共享研究，无需下载。
genei
genei.io
Genei是一款AI驱动的研究和总结工具，帮助用户快速提取文章中的关键信息，提高工作效率。
Sciwheel
sciwheel.com
Sciwheel是一个工具，帮助研究人员管理、注释和组织研究材料，支持协作与引用管理，提升科研效率。
Citavi
citavi.com
Citavi 是一款综合工具，支持研究过程中的引用管理、文献整理和书目创建，适用于学术写作和研究项目。
Citationsy
citationsy.com
Citationsy是一款引用管理和书目生成工具，支持多种引用格式，确保引用的准确性和一致性，适用于学术与专业目的。
EasyBib
easybib.com
EasyBib是一个免费的在线引用和参考管理工具，支持MLA、APA和芝加哥格式，提供引用生成和研究笔记功能。
ZoteroBib
zbib.org
ZoteroBib是一个免费的工具，帮助用户快速创建各种引用样式的书目，简化引用过程，适用于研究和写作。
CitationGenerator.AI
citationgenerator.ai
CitationGenerator.AI 是一款高效的在线工具，自动生成APA、MLA、芝加哥等格式的引用，支持引文组织和导入导出功能，确保学术准确性。
Blainy
blainy.com
Blainy是一个全功能写作平台，提供AI工具，帮助学生和研究者轻松撰写论文，快速生成引用，确保无抄袭。
DeepDyve
deepdyve.com
DeepDyve是一个在线学术期刊租赁平台，提供大量学术出版物供研究人员、学生和专业人士阅读和访问。
Petal Connect
petal.org
Petal Connect 应用程序帮助研究人员在 30 分钟内建立学术网站，可以选择托管或导出为静态网站，无需编码，维护简单。
wizdom.ai
wizdom.ai
Wizdom.ai是一款研究管理工具，支持实时同步，简化学术与专业研究的搜索、组织和合作，提供多种引用格式和参考文献管理。
Citasion
citasion.com
Citasion是一款免费的参考管理工具，支持引用导入、书目生成和协作管理，兼容多种文献格式和文字处理软件。
BibSonomy
bibsonomy.org
BibSonomy是一个Web平台，用于管理和共享科学出版物及书签，支持协作与资源发现。
Focal - Read
getfocal.co
Focal是一款阅读应用，旨在帮助用户整合和理解复杂信息，提升阅读体验与内容整理能力。
BibBase
bibbase.org
BibBase是一个方便的工具，帮助个人科学家或研究机构管理和展示在线出版物列表，支持多种引用样式和协作功能。
Clearbrief
clearbrief.com
Clearbrief是一款利用专利AI平台，自动处理大量事实文件的应用，能够识别虚假案例、生成超链接的来源和即时的权威表格。