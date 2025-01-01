替代项 - BibGuru

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Mendeley是一款参考管理工具，帮助学术研究人员组织文献、生成书目，并与他人共享研究资料。

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

R Discovery是一款免费应用，帮助学生和研究人员查找和阅读研究论文，并提供音频摘要和AI翻译功能。

Zotero

Zotero

zotero.org

Zotero是一个免费的工具，帮助用户收集、组织和引用研究资料，并支持PDF注释和多设备同步。适用于Windows、Mac和Linux。

Paperpile

Paperpile

paperpile.com

Paperpile是一款基于Web的参考管理工具，帮助用户组织和管理研究PDF，支持注释和引用，适用于Google Docs和Microsoft Word。

AfforAI

AfforAI

afforai.com

Afforai是一个AI聊天机器人，可以搜索、总结和翻译信息，帮助用户高效处理研究文档和管理参考。

Scopus

Scopus

scopus.com

Scopus是一款涵盖科学、技术、医学、社会科学和人文艺术领域的学术文献数据库，提供引用跟踪与分析工具。

Paperguide

Paperguide

paperguide.ai

PaperGuide是一个集成平台，帮助用户快速管理研究、写作、引用和分析文献，简化学术研究过程。

MyBib

MyBib

mybib.com

MyBib是一款自动生成APA、MLA、芝加哥等风格参考文献的工具，帮助用户组织和管理引用。

ReadCube

ReadCube

readcube.com

ReadCube是一个学术文献管理工具，帮助研究人员组织、共享和注释文献，并提供高级搜索和云存储功能。

figshare

figshare

figshare.com

Figshare是一个用于管理和共享研究数据的平台，支持多种文件类型，并为每个项目分配DOI，促进学术合作与透明性。

EndNote Web

EndNote Web

endnote.com

EndNote Web是一款在线引用管理工具，帮助用户组织、格式化参考文献，并与文档处理软件集成。

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

SourceForge是一个软件发现平台，支持开发、下载和发布商业及开源软件，连接用户与超过500,000个项目和60,000种软件。

Petal Cite

Petal Cite

petal.org

Petal Cite是一款免费在线引用管理工具，帮助用户发现、组织、引用和共享研究，无需下载。

genei

genei

genei.io

Genei是一款AI驱动的研究和总结工具，帮助用户快速提取文章中的关键信息，提高工作效率。

Sciwheel

Sciwheel

sciwheel.com

Sciwheel是一个工具，帮助研究人员管理、注释和组织研究材料，支持协作与引用管理，提升科研效率。

Citavi

Citavi

citavi.com

Citavi 是一款综合工具，支持研究过程中的引用管理、文献整理和书目创建，适用于学术写作和研究项目。

Citationsy

Citationsy

citationsy.com

Citationsy是一款引用管理和书目生成工具，支持多种引用格式，确保引用的准确性和一致性，适用于学术与专业目的。

EasyBib

EasyBib

easybib.com

EasyBib是一个免费的在线引用和参考管理工具，支持MLA、APA和芝加哥格式，提供引用生成和研究笔记功能。

ZoteroBib

ZoteroBib

zbib.org

ZoteroBib是一个免费的工具，帮助用户快速创建各种引用样式的书目，简化引用过程，适用于研究和写作。

CitationGenerator.AI

CitationGenerator.AI

citationgenerator.ai

CitationGenerator.AI 是一款高效的在线工具，自动生成APA、MLA、芝加哥等格式的引用，支持引文组织和导入导出功能，确保学术准确性。

Blainy

Blainy

blainy.com

Blainy是一个全功能写作平台，提供AI工具，帮助学生和研究者轻松撰写论文，快速生成引用，确保无抄袭。

DeepDyve

DeepDyve

deepdyve.com

DeepDyve是一个在线学术期刊租赁平台，提供大量学术出版物供研究人员、学生和专业人士阅读和访问。

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

Petal Connect 应用程序帮助研究人员在 30 分钟内建立学术网站，可以选择托管或导出为静态网站，无需编码，维护简单。

wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

Wizdom.ai是一款研究管理工具，支持实时同步，简化学术与专业研究的搜索、组织和合作，提供多种引用格式和参考文献管理。

Citasion

Citasion

citasion.com

Citasion是一款免费的参考管理工具，支持引用导入、书目生成和协作管理，兼容多种文献格式和文字处理软件。

BibSonomy

BibSonomy

bibsonomy.org

BibSonomy是一个Web平台，用于管理和共享科学出版物及书签，支持协作与资源发现。

Focal - Read

Focal - Read

getfocal.co

Focal是一款阅读应用，旨在帮助用户整合和理解复杂信息，提升阅读体验与内容整理能力。

BibBase

BibBase

bibbase.org

BibBase是一个方便的工具，帮助个人科学家或研究机构管理和展示在线出版物列表，支持多种引用样式和协作功能。

Clearbrief

Clearbrief

clearbrief.com

Clearbrief是一款利用专利AI平台，自动处理大量事实文件的应用，能够识别虚假案例、生成超链接的来源和即时的权威表格。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.