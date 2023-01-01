Belfius
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Pour chaque projet, vous trouverez chez Belfius Banque une Solution garantie: crédit, Assurance, produit d’épargne ou d’investissement…sur mesure. Belfius Bank and Insurance（2012 年 3 月 1 日之前称为 Dexia Bank Belgian）是一家营利性 PLC，旨在满足地方当局的需求。 Belfius 是在德克夏集团解体后诞生的，该集团在 2011 年 10 月 10 日之前一直是德克夏集团的一部分，后来被比利时政府以 40 亿欧元收购。
网站： belfius.be
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