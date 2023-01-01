WebCatalog
Beey

Beey

beey.io

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Beey”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

为您的音频或视频内容自动转录和字幕​ 在线工具，以实惠的价格实现快速、准确的语音识别。 几分钟内即可在高级编辑器中制作高质量的字幕和副标题。

网站： beey.io

免责声明：WebCatalog 与“Beey”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Scribewave

Scribewave

scribewave.com

Speechnotes

Speechnotes

speechnotes.co

Sonix

Sonix

sonix.ai

Motionbear

Motionbear

motionbear.io

Vsub

Vsub

vsub.io

Vidby

Vidby

vidby.com

Proust

Proust

proust.app

VoicePen

VoicePen

voicepen.ai

SpeechText.AI

SpeechText.AI

speechtext.ai

BiP

BiP

bip.com

Wisecut

Wisecut

wisecut.video

exemplary.ai

exemplary.ai

exemplary.ai

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策