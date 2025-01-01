替代项 - Beetrack

Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps是一个在线GIS和地图可视化工具，用户可以创建、注释和共享互动地图，适用于团队协作和多种映射需求。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。
Route4Me
route4me.com
Route4Me是一款用于商用路线优化的应用，能自动规划和调度最佳路线，并提供导航和实时跟踪功能，适合各类企业使用。
Coupa
coupa.com
Coupa是一个云基础的支出管理平台，帮助企业优化采购、发票、费用和合同管理，提高财务可见性与控制。
Fleetx
fleetx.io
Fleetx是一款基于AI的货运自动化平台，帮助物流参与者数字化操作并提供实时洞察和分析。
Detrack
detrack.com
Detrack是一款基于云的交付管理软件，提供实时跟踪、电子交付证明等功能，帮助企业优化物流和提高客户满意度。
Tookan
jungleworks.com
Tookan是一个交付管理平台，支持实时跟踪、路线优化和任务自动化，旨在提升企业物流运营效率和客户满意度。
Circuit for Teams
getcircuit.com
团队电路是一款简便的路线规划和优化工具，帮助企业实时管理交付，提升效率并降低成本。
Transvirtual
transvirtual.com
TransVirtual是一款云基础的物流管理系统，提供实时跟踪、交付证明和路线优化，帮助企业提高物流效率和客户满意度。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一个云端的物流管理平台，提供实时跟踪和分析功能，帮助简化和优化运输流程。
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo路线策划者是一款车队管理软件，帮助车队主高效规划和优化司机路线，支持实时追踪和交付更新。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo是一款综合的现场销售管理应用，帮助制造商、批发商和分销商管理客户关系和订单，提升销售效率与生产力。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet是一款交付管理平台，帮助企业管理本地交付，提供驾驶员应用、调度仪表板和实时跟踪功能。
Routific
routific.com
Routific是一款路线优化应用，通过AI算法实时规划和优化交付路线，提高效率，降低物流成本。
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior是一款用于路线优化的应用，帮助调度员和驾驶员管理多停送货、实时流量更新以及路线共享。
FarEye
fareye.com
Fareye是一款物流管理应用，提供实时跟踪、动态路由和自动调度，旨在提高交付效率和客户满意度。
Track-POD
track-pod.com
Track-POD是一款单一仪表盘解决方案，旨在优化最后一公里物流，支持配送管理、路线优化、标签生成和客户通知。
GoShare
goshare.co
Goshare是一个连接货车和面包车车主与企业的物流平台，提供按需的最后一公里和中间公里配送服务。
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack是一款综合物流管理工具，优化最后一英里的交付，提供路线优化、实时监控及交付证明功能。
project44
project44.com
Project44是一个物流平台，提供实时货运跟踪和分析，优化供应链效率，支持可持续物流策略。
Nash
usenash.com
Nash是一款优化、自动化和管理最后一公里物流的平台，支持内部车队与物流服务提供商的整合，实时追踪和分析交付操作。
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack 提供自动化按需工作的工具，允许规划、分配、追踪和验证工作，提升工作人员的生产力和可靠性。
Geotab
geotab.com
Geotab是一个车队管理平台，提供车辆跟踪、驾驶员监控和维护管理工具，帮助企业提高运营效率和安全性。
DelivApp
delivapp.com
DelivApp是一个为交付经理和调度员设计的工具，简化交付订单管理，支持实时监控和任务分配。
MileApp
mile.app
MileApp是一个现场服务管理解决方案，支持路线优化、可定制的工作者应用和数据分析，帮助企业高效管理现场业务。
GoBolt
gobolt.com
GoBolt是一个物流管理平台，提供仓储、运输和最后一公里配送解决方案，旨在简化供应链操作并提高效率。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext是一款AI驱动的自动化物流平台，简化企业交付和运输过程，支持实时跟踪和动态路由优化。
getswift
getswift.co
GetSwift是一款交付管理软件，旨在简化最后一英里的交付操作，帮助企业提高效率和客户满意度。