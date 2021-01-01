替代项 - Beetexting
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Sideline
sideline.com
从任何设备访问您的 Sideline 电话号码以进行在线消息传递。借助网络消息传递，您可以在舒适的桌面上通过短信保持联系。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
Textline
textline.com
Textline 是一款商务短信应用程序，可让您通过计算机向客户发送短信。 SMS 是您团队最便捷的沟通渠道。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 为美国和加拿大的数千家企业提供易于使用的自助式群发短信服务。我们专注于通过积极的外展和参与帮助当地企业增长并保留收入。我们的短信解决方案，包括关键字、图片短信和文本聊天，还支持客户服务、催收和物流通信。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All（以前称为 Call-Em-All）通过我们的群发短信和自动呼叫服务快速传递重要消息。今天免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Heymarket
heymarket.com
通过 Heymarket 进行的商务短信使团队能够建立个性化的联系。立即尝试商业短信。
SimpleTexting
simpletexting.com
唯一的一体化短信服务。我们让发送短信营销活动或与客户进行一对一对话变得简单、快速且经济实惠。
TextMagic
textmagic.com
商业短信营销软件。使用我们易于使用的短信营销软件改变客户体验。随时随地发送通知、警报、提醒、确认和短信营销活动。
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以简单的方式发送商务短信。我们市场领先的商务短信服务将比以往更快、更有效地将您与客户联系起来。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Salesmsg
salesmessage.com
双向商务短信软件可以轻松在线发送和接收短信。注册 14 天试用版。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Textdrip
textdrip.com
立即开始使用 Textdrip！探索我们的功能并了解为什么我们是满足您需求的最佳短信营销服务。
Burst SMS
burstsms.com
快速简便的在线短信服务。 通过专业的 A2P 消息传递在接下来的 5 分钟内拓展您的业务。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Text Request
textrequest.com
激发客户参与度 该商务消息传递平台可让您直接在计算机上使用办公室电话号码发送短信，这样您就可以真正得到回复。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Ringy
ringy.com
自动化任务。推动销售。培养领导力。 Ringy 是一个完整的 CRM 解决方案，可在直观的界面中处理所有事务。
Postscript
postscript.io
Postscript 是 Shopify 商店的短信/彩信营销平台。发送营销活动、创建自动化并为您的商店带来新的收入。有保证的投资回报率。
Falkon SMS
falkonsms.com
释放短信营销的力量。 向您现有的固定电话、免费电话、MS Teams 和 VoIP 号码添加短信功能 — 使用现代商务短信即时联系您的客户并推动您的业务增长。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家在线多渠道营销和消息软件提供商，为企业、非营利组织和各类会员组织提供移动营销、电子邮件营销、语音广播、即时消息和社交媒体营销工具。Trumpia 排名第 46 位在软件公司中排名第 33 位，在洛杉矶都市区排名第 33 位，在加州 100 强公司中排名第 80 位，在 Inc. 5000 家 2012 年增长最快公司名单中排名第 515 位。 2011 年，网站杂志将 Trumpia 评为软件公司前 3 名。 “移动服务领域前 50 名推动者和推动者”。Trumpia.com 总部位于加利福尼亚州阿纳海姆，由总部位于加利福尼亚州的 DoCircle, Inc. 所有和运营...
Mobiniti
mobiniti.com
我们提供强大、用户友好的文字营销功能和世界一流的客户服务。 Mobiniti 致力于帮助您取得成功。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Springbot
springbot.com
电子邮件营销。付费广告。一起在一个平台上。 Springbot 使不断发展的电子商务企业能够在单一平台上管理其电子邮件营销和付费广告。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Privy
privy.com
Privy.com 是您学习电子商务营销的第一资源...向电子商务专家学习他们的销售额如何从 0 美元增长到 100 万美元。
TextUs
textus.com
TextUs 是面向招聘人员和销售人员的领先消费者参与平台，可推动渠道创建并提高转化率。用户喜欢 TextUs，因为它使他们能够更有效地与候选人、潜在客户和客户进行沟通。通过更快地获得更多响应、改善销售周期转换和候选人进入市场的速度，最大限度地提高工作效率。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Attentive
attentivemobile.com
用于增加移动用户并传递相关消息的创新平台。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售外展自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件外展活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 1,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 Prokeep：- 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行超过 1100 ...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个现代化的、DMS 集成的自动化通信平台，可以轻松地与客户建立联系并转化为客户。推动经销商的服务绩效进入快车道。
Mobiz
app.mobiz.co
通过直接发送到客户手中的动态、高转化率登陆页面来增强您的短信营销。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Sonar
sendsonar.com
短信为销售和营销团队如何与潜在客户和现有客户建立有意义的关系开辟了新的可能性。确定潜在客户资格、转化潜在客户以及与客户互动可能具有挑战性。隆重推出 Marchex Sonar，这是专为企业打造的智能短信平台。利用人工智能的力量来自动执行初始沟通、后续行动、日程安排、点滴活动等。凭借评价最高的用户界面和用户体验之一，Sonar 为销售和营销团队在客户喜欢的渠道上提供了最佳的功能套件。数十种集成使您能够通过 CRM 或技术堆栈与客户无缝连接。借助 Marchex Sonar 转化更多潜在客户、更有效地参与并增加收入。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席...
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Tatango
tatango.com
Tatango 是美国排名第一的政治和非营利 SMS 营销软件，为更多的 SMS 筹款活动提供支持。