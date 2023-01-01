BECU Business

BECU 是一家信用合作社，最初是为服务波音公司的员工而成立的。 BECU 于 1935 年由 18 名波音员工创立，当时名为 Fellowship Credit Union，在其历史的大部分时间里被称为波音员工信用社。其总部位于华盛顿州塔克维拉。

网站： becu.org

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