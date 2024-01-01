【内容，非常全面】 * 150万+原声例句，在英美剧纪录片中学单词 * 5万+词组搭配，海量单词用法，活学活用 * 2000+词根词缀，覆盖近2万词条，用英文的偏旁部首串记单词 * 5000+棵派生树，覆盖2万+词条，速记词族神器 * 正版柯林斯英汉双解词典，用英文理解英文 * 全阶段词库，覆盖小学、初中、高中、大学、留学等全阶段需求 * 200+主流词汇书和英语教材词表，配合纸质书，同步学习 * 近义词、反义词、单词变形，关联记忆更高效 【考试重点，非常突出】 * 考义高亮，加粗显示考过的词义，常考词义重点学 * 考点标记，加粗显示考过的词组，核心考点重点记 * 17万+条历年真题例句，覆盖中考、高考、四六级、考研和专升本 【记忆，非常有效】 * 艾宾浩斯记忆曲线，智能规划复习，高效抗遗忘 * 原声例句，帮你理解单词在真实语境中的用法，理解了才好记 (≧ω≦) * 词根词缀，帮你理解单词的内部结构，理解了才好记 o(^▽^)o * 地道搭配，帮你理解单词的多个词义，理解了才好记 \\(*^▽^*)// * 拼写测试，学完一组拼一拼，会写才肯罢休 【坚持，非常容易】 * 签到送酷币，组队打卡奖励更多

网站： bbdc.cn

免责声明：WebCatalog 与“不背单词”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。