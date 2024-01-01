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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

- BaseLinker 是一款多渠道管理软件，可简化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的销售，并具有 1,000 多个其他集成。 - 利用我们先进的自动化模块，团队可以将订单处理速度提高 10 倍，并通过我们独特的包装助手和自动操作功能最大限度地减少错误，这些功能可处理发货创建、客户电子邮件、发票生成和标签打印等任务。 - 我们在欧洲、美国和巴西拥有超过 23,000 名活跃用户，为致力于国际扩张的卖家提供专家支持。
目录:
Business
多渠道零售软件

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